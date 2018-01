The World, el "crucero de los millonarios", anclará en estas costas el 26 de febrero

05/01/2018 - The World es una comunidad flotante que cuenta con 165 apartamentos privados que llegan a costar más de 15 millones de dólares. Aquellas personas que son propietarios son quienes todos los años votan el próximo destino del crucero, y este año por tercera vez visitarán Punta del Este. La estadía se extenderá desde el 26 de febrero hasta el 1° de marzo, siendo la más extensa de los cruceros que llegan a estas costas. Los propietarios de los apartamentos que forman The World pagan una cuota mensual con la que se solventan gastos de combustible, tripulación y mantenimiento del barco, esta cuota oscila entre el 5 y el 15% del valor del apartamento. Quienes no son propietarios pagan de alquiler por día, entre mil y cuatro mil euros en el llamado “crucero de los millonarios”. Para el nacimiento de este lujoso buque se invirtieron 380 millones de dólares. Este barco residencia de 196 metros de eslora tuvo su viaje inaugural en mayo de 2002 y ha recorrido hasta ahora más de 150 países. Las instalaciones cuentan con varias piscinas, restaurantes, boutiques, canchas de tenis, un simulador de golf y 12 cubiertas. Dentro de los servicios se pueden encontrar excursiones personalizadas en cada destino al cual llega el crucero y eventos culturales con reconocidos artistas e invitados especiales que hacen shows para los tripulantes. Además en el crucero se dictan clases de idiomas y fotografía entre otros cursos. Los 165 apartamentos se dividen en 40 estudios de 30 metros cuadrados cada uno, 19 apartamentos de una o dos habitaciones de 60 a 90 metros cuadrados y 106 apartamentos de dos y tres habitaciones de 100 a 300 metros.