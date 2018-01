Fue maniatada y golpeada

05/01/2018 -

El pasado 23 de diciembre -tal como lo publicó EL LIBERAL en exclusiva- la joven fue protagonista de extraño episodio, cuando en horas de la noche fue hallada dentro del baño de la pensión que alquila, maniatada con un cordón, la boca cubierta con cinta y golpeada.

En ese entonces fue hallada por el dueño de la pensión que la trasladó en estado de shock hasta la policía. En aquella oportunidad, Romero contó que se encontraba en el baño cuando fue sorprendida por dos sujetos, quienes la golpearon y la redujeron. Antes de huir del lugar, los supuestos agresores la amenazaron diciendo: ‘Decile a patito que si no sos mía no serás de él. Te costará caro por haberte negado a estar conmigo, serás mía aunque sea que tenga que hacerte daño, no aguanto verte con ese mugroso’. La víctima reveló en ese entonces que sus atacantes tenían tonada tucumana. Además hacían referencia a su ex pareja, un chofer de colectivo residente en el Bº Villa Unión de La Banda.