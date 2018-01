"Me quiso violar y mientras me pegaba me decía que me iba a matar"

05/01/2018 -

Cinco días después de ser brutalmente agredida por su pareja, con quien residía en una casa de calles Moreno y Guëmes, una mujer termense se animó a contar el calvario que vivió la madrugada del primer día de enero, ante las cámaras de Noticiero 7.

El grave hecho de violencia de género fue descubierto por una vecina, quien escuchó los gritos de la víctima y pidió ayuda a la policía. Por orden del Dr. Ricardo Lissi, el acusado está preso con prisión preventiva.

La damnificada contó que todo comenzó "después del brindis", cuando "esperábamos que llegaran mis hijos. Una vez con ellos nos pusimos a jugar, brindamos, festejamos, si bien tomamos no estábamos ebrios ninguno", fueron sus primeras palabras.

Más tarde la damnificada expresó que "él (por el acusado) le decía a uno de mis hijos que lo quería y era insistente preguntándoles qué harían ellos si fuera el último día de su vida. Le dijimos que no piense tonteras y continuamos divirtiéndonos".

Según la víctima, "cerca de las 5 de la madrugada yo tenía que llevar a mis hijos, le pido que me acompañe pero él me dice que vaya sola en mi auto que él me iba a esperar en la casa. Yo había dejado mi teléfono y todas mis cosas en casa".

"El calvario devino cuando regreso. Entro, pongo llave al auto y cierro la puerta, me arrimo a él y apenas me acerco lo encuentro con mi teléfono en la mano. Ahí me dice: decime puta de mierda quién es ese macho que tanto te llama. Allí me comenzó a pegar y me arrancó el vestido rompiéndome los botones".

En medio de lágrimas la víctima contó que su pareja le "quería romper la ropa interior. Me decía tanto que necesitás macho, que te hace falta más yo te voy a dar; me quería violar, me dio vuelta en la cama y me apretaba con las piernas, y comenzó a golpearme como si estuviera pegándole a un hombre".

"Como no podía moverme yo gritaba, si no aparece mi vecina yo hoy no estaría hablando", reveló la mujer quien sostuvo que hace 9 meses que mantenía la relación con el acusado, quien además tenía antecedentes por violencia.

"Mientras me pegaba me decía hija de puta te voy a matar, a mí no me vas a hacer esto. No hay justificativo alguno, no lo tuvo, yo a él no lo engañé en ningún momento, por favor que se haga justicia", finalizó.

La damnificada presenta "fracturas en el pómulo, dislocada la mandíbula, no puedo morder, tengo una fisura, por poco pierdo el ojo".