Ramos no será tenido en cuenta por la dirigencia

05/01/2018 -

El defensor central del seleccionado peruano de fútbol Christian Ramos no comenzó la pretemporada con Gimnasia y Esgrima La Plata por decisión de la dirigencia y busca una salida del club ya que no tiene lugar y pretende tener continuidad de cara al Mundial de Rusia, de junio próximo.

Ramos no tuvo un buen paso en sus primeros meses en el "Lobo", fue cedido a Emelec, de Ecuador, que no hizo uso de su opción de compra y la dirigencia de Gimnasia, al no cumplir con el pago del cincuenta por ciento del pase con Juan Aurich, pretende volver a negociarlo.

El subcapitán del seleccionado que dirige el argentino Ricardo Gareca fue notificado que no se entrenará con el plantel principal y que deberá hacerlo a partir del 15 de enero con la cuarta división, algo que el defensor no está dispuesto.