Fray Amado: "Lo que más quería, era volver a mi casa; mi comunidad me hará bien"

Fotos RECIBIMIENTO. La comunidad de Santo Domingo recibió con gran alegría a fray Amado Montironi.

05/01/2018 -

Luego de varios días complicados, fray Amado Agustín Montironi OP, recibió el alta de parte de los médicos que lo operaron de una afección cardíaca en la Fundación Favaloro de la Capital Federal, y regresó a Santiago para seguir con su recuperación, en compañía de sus afectos. Emocionado por lo vivido y por su pronta recuperación, el religioso pisó suelo santiagueño en la tarde de ayer, y fue recibido en medio de sentidas muestras de aprecio por una multitud de jóvenes y adultos en el aeropuerto, que después se dirigió a la iglesia Santo Domingo, para continuar con la bienvenida, con el grupo que aguardaba su llegada en el convento.

EL LIBERAL estuvo presente en el festejo íntimo adentro del convento y dialogó con el religioso, quien se mostró entusiasmado por su actual estado de salud.

"Me siento bien. La operación salió bien y ahora voy a seguir el reposo en el convento, que es mi casa, porque por supuesto el post operatorio todavía sigue, pero anímicamente estoy bien", contó fray Amado, aunque también recordó que en el momento de la intervención quirúrgica "se complicaron algunas cositas con una anemia y otras más que estaban fuera de lo programado por el cirujano".

Seguidamente confesó que la operación "fue una experiencia muy fuerte" y que lo que más quería era venir a Santiago del Estero.

"Acá en Santo Domingo me recibió una multitud. Extrañaba mucho a la comunidad. Yo quería venirme ya a Santiago del Estero. Esto me va a hacer mucho mejor que haberme quedado en allá. Buenos Aires ya cumplió una etapa. Tengo que volver dentro de un mes o dos, si las cosas andan bien", agregó.

Y recordó que por orden de los médicos tiene que hacer reposo, no absoluto pero si moverse tranquilo, cumplir con todo lo que está programado por los médicos, sus indicaciones. "No es necesario que esté totalmente en la cama, pero debo estar dentro del convento",concluyó

Finalmente, Fray Amado agradeció a EL LIBERAL, "gran diario amigo que siempre me acompañó, en todas las acciones apostólicas y en este tiempo también. Le doy gracias a Dios y a todos los santiagueños porque no pude responder los numerosos mensajes de apoyo".

El viaje

Aunque con un poco de temor, fray Amado emprendió su viaje a Santiago. Sin embargo, fue mucho más tranquilo de lo que él mismo esperaba.

"El viaje fue estupendo. Temía un poco al principio, pero he llegado muy bien. Me recibieron muy bien en el aeropuerto, y por ello agradezco a todos, a todos los que me recibieron en el aeropuerto y en Santo Domingo. Extrañaba mucho a la comunidad".