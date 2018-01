05/01/2018 -

"L a cámara provoca algo en la gente que no sé qué es lo que les saca. El que estudia actuación, estudia para trabajar de actor no para ser famoso. El tema de la fama detona algo en la cabeza y ahora todos pueden ser conocidos, es más, los productores están usando los recursos de los que tienen seguidores en las redes, los ‘influencers’, y yo no sé si es lo mismo porque una cosa es llenar un teatro con un youtuber y otra cosa es con una obra de actores, que haya público para los dos me encanta pero es distinto, creo que hay una confusión", dijo Andrea Politti a Télam, intentando explicar la gran influencia de las redes sociales en la vida de la gente.