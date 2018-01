A los gritos, a madre del sindicalista Balcedo lo defendió en la TV

Fotos ALLANAMIENTO. A Balcedo le encontraron en su chacra, alrededor de medio millón de dólares en efectivo.

Hoy 11:14 -

A los gritos y por teléfono, Myriam "Nené" Chávez, madre del sindicalista Marcelo Balcedo, detenido ayer en Punta del Este, plantó una férrea defensa a su hijo y negó, entre otras cosas, una hipotética defensa con la banda de narcotraficantes "Los Monos".

Entrevistada por el canal América 24, la ex directora del diario Hoy, denunció que hay mucho silencio de las personas que están en el poder y que apuntaron contra su hijo porque a ella no pudieron encontrarle nada.

"Que nadie se atreva a decir que mi hijo y mi marido (el fallecido Antonio Balcedo) tienen que ver con la droga, con 'los Monos' y con toda esta banda de enfermos mentales. Lo que tiene mi hijo es producto de tener 28 años una radio exitosa".

Te recomendamos: Vinculan al dirigente con la banda de narcotraficantes "Los Monos"

Luego continuó: "Que lean las tapas del diario Hoy porque caso contrario no van a entender nada. ¿Quién se animaba contra Cristina (Kirchner) y (Ricardo) Echegaray? Oh casualidad, a ellos no los meten presos. ¿Por qué hay silencio de radio del señor presidente (Mauricio Macri)? Si yo denuncié a Echegaray".

Finalmente, anticipó que hoy por la tarde dará una conferencia de prensa en la redacción del diario Hoy, ubicado en la ciudad de La Plata. Como se recordará, Balcedo fue detenido ayer junto a su esposa Paola Fiege, en una lujosa chacra en Punta del Este, en el marco de una investigación por delitos tributarios y lavado de dinero.