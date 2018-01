Conocé al puma ruso que lleva el nombre de 'Messi'

-

"Hola, somos Sasha y Masha, y este es nuestro gato. Su nombre es Messi". Estas son las palabras que una joven pareja rusa saluda a sus suscriptores de su canal en YouTube I_am_puma.

"Vivimos en un departamento común y corriente", cuenta la familia de la ciudad rusa de Perm, que compró el animal a un zoológico cuando solo tenía un año. Ambos afirman que a su mascota "le encanta ser acariciada" y que el contacto es de su agrado.

"Messi es un gato curioso. No muerde, no estropea los muebles y juega sin sacar las garras", relatan.

Messi come solo productos cárnicos, tiene "una dieta equilibrada que esta basada estrictamente en regulaciones", señalan sus dueños.

Sin embargo, la pareja no recomiendan adoptar a un puma en casa, ya que "es algo muy peligroso". En cuanto a su puma, argumentan que se trata de un animal único y por eso le dejan -las autoridades- vivir con ellos.

"El estado de salud de este animal no le permitiría vivir solo en la naturaleza, tampoco incluso en una jaula que esté en el exterior", explicaron.

"Hola, somos Sasha y Masha, y este es nuestro gato. Su nombre es Messi". Estas son las palabras que una joven pareja rusa saluda a sus suscriptores de su canal en YouTube I_am_puma.



"Vivimos en un departamento común y corriente", cuenta la familia de la ciudad rusa de Perm, que compró el animal a un zoológico cuando solo tenía un año. Ambos afirman que a su mascota "le encanta ser acariciada" y que el contacto es de su agrado.



"Messi es un gato curioso. No muerde, no estropea los muebles y juega sin sacar las garras", relatan.



Messi come solo productos cárnicos, tiene "una dieta equilibrada que esta basada estrictamente en regulaciones", señalan sus dueños.



Sin embargo, la pareja no recomiendan adoptar a un puma en casa, ya que "es algo muy peligroso". En cuanto a su puma, argumentan que se trata de un animal único y por eso le dejan -las autoridades- vivir con ellos.



"El estado de salud de este animal no le permitiría vivir solo en la naturaleza, tampoco incluso en una jaula que esté en el exterior", explicaron.