Hebe de Bonafini sobre el gobierno de Macri: "Lo quiero ver caído"

Hoy 21:30 -

En la primera ronda de los jueves del año, Hebe de Bonafini apuntó contra el Gobierno y , en especial, contra el presidente Mauricio Macri.

"Espero que se caiga a pedazos el Gobierno, no que se vaya. Lo quiero ver caído", arremetió durante la conferencia. "Escuchar a Macri mentir y decir que nuestros hijos y nietos no tienen que pagar la deuda me dio asco", agregó y definió al mandatario como un "cínico" que "le hace creer a la gente que las cosas que dice son verdad".

La titular de Madres de Plaza de Mayo también señaló el vínculo de Macri con Hugo Moyano. Ante una posible reunión entre ambos, De Bonafini aseguró: "Moyano es un traidor, más que nunca. Él también se va a caer a pedazos".