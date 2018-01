FÚNEBRES | 6 de Enero de 2018

06/01/2018 -

Fallecimientos

- Belindo Dardo Saavedra

- Milagros Ayelén Lugones (Atamisqui)

- Ramón Héctor González (Dpto. Moreno)

- Zulma Graciela Azar

- Elena Getrudis Coronel (Dpto. Silípica)

- María Cristina Villalba de Cáceres

Sepelios Participaciones

AZAR CHAPO, MANUEL DEL JESÚS (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Su hermana Elena, su hermano político Luis Sandoval, sus hijos Santiago y Erika; Cecilia y Esteban; Ana y Jorge y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido tío Pichi. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR CHAPO, MANUEL DEL JESÚS (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Las amigas de su hermana Elena Azar de Sandoval: Elisa V. de Ayunta, Olga Suasnábar, Norma Herrera de Cano, Susana Brander de Espeche, participan su fallecimiento, acompañanf a su familia en estos momentos de dolor y elevan una oración en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Su hijo Federico Barmatz, sus hnos Estela y Machi Azar y demas familiares, part. su fallecimiento y que sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Sus sobrinos Eugenia, Virginia y Carlos Chamut, sus sobrinos políticos Tomás Busch Frers, Marco Ponti y Victoria Belli participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Los amigos de su hijo Federico; Dra. Constanza Gomez Dominguez de Guzman y el Dr. Ignacio Guzman,, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora, participan con profundo dolor la partida de su querida Amiga. ruegan oraiones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. El Grupo Belen 66, participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Estela en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Juan Gabriel, Cristina, Juan Pablo, Javier, Juan Manuel, Ignacio, Pablo, Nacho, Esteban y Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre dde su amigo Federico. ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. La Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la U.C.S.E. Consejo Académico, Decana, Secretaria, Coordinadores de Carrera, Personal Administrativo, Docentes y Alumnos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Profesora. Elevan oraciones por su alma.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Con gran tristeza despedimos a nuestra compañera de trabajo Dra. Zulma Azar. Sus compañeros del Departamente de Evaluación y Control de la Dirección de Bosques; Silvia, Ciro, Victor, Doris, Franco, Horacio, Marilin, Florencia, Marcos, Fernanda y Carolina. participan con dolor su fallecimiento.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Darío Santiago Nassif participa el fallecimiento de la compañera de cátedra, Dra. Zulma Azar y acompaña a sus familiares en estos duros momentos.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Micaela Dalmaso y Camila Dalmaso participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida profesora y rogamos oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Sus compañeros de la U C S E ; Liliana, Beatriz, Susana, Anita, Nelly, Jorge, Marcela, Mirta y Alejandro participan su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Nilda Torres, su hija Jimena y flia., participan su fallecimiento. Dra. querida, que profundo dolor ante tu inesperada partida. Gracias por tu gran generosidad. Que descanses en paz.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Martin F. Röttjer, Ana Maria Arce y sus hijos Martin y Facundo, participan con profundo pesar su partida y acompañan al querido Fede en tan dolorosa Perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Gerardo Montenegro y Teresita Sciolla, acompañan con inmenso dolor a su hijo Federico y a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Olga Jiménez, Tomás y Luis Rossi y sus respectivas familias, participan con dolor y acompañan a su familia en un abrazo fraterno.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Maru Jiménez, Luis Matías, Javier y Germán Gallar participan con dolor su fallecimiento.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Valeria Canavesio y Ricardo Moises, querida Zulma te fuiste inesperadamente y dejas un vacio muy grande, te recordaré siempre con esa sonrisa y anecdotas divertidas. Que descanses en paz y Dios le de consuelo a tu hijo Federico y flia.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada".Tus compañeros de la Asesoria Legal de Bosques, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios". Dr. Miguel Mandrile y Personal del Ministerio de la Producción, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Ing. Victor Rosales y Compañeros de trabajo de la Dirección General, de Bosques y Fauna. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios".Tere Zavaleta, Victor Amado e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Zulma. amiga del alma, no tengo palabras ante tu inesperada partida. imposible llenar el vacío que dejaste. Estarás siempre en nuestros corazones. Acompañamos a Federico y flia. en este difícil momento.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Alberto José Salido Renteria y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. La Cátedra de Introduccion a la Ciencias Politicas de la Ucse, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Sus compañeros de las Catedras de Derecho Constitucional y Derecho Publico Provincial de la Ucse: Francisco Cerro (h), Santiago Nassif, Andrea Juárez y Cristian Llugdar, despiden con gran pesar a una excelente persona, compañera y aun mejor catedratica; acompañando a su hijo Federico Karnatz y demás familiares en el dolor de su perdida y rogando una oración en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Cristian Llugdar y sus padres Analia y Kiko lamentan la triste pérdida de la querida Zulma, acompañan a Federico en tan inmenso dolor.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. "Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mi". Chichina Chamut y Amelia Chamut participa el fallecimiento de su amiga.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Alfredo Montes y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Con profundo dolor y tristeza, su amiga Dominga de Maya, sus hijos Manuel Alberto Maya y Karina Di Lucca, Nora Graciela, Carlos Ernesto y Silvina Lanús y su nieto Manuel Mateo Maya, participan su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Miriam Abdala, José Peretin y flia, participan con profundo dolor su fallecimieno y acompañan a su hijo y demás familiares en este difícil momento. Ruego una oración en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Dra. María Emilia Sayavedra de Mitre, sus hijos Abel, Angelina y Guadalupe, lamentan su partida y acompañan con inmenso cariño a toda su familia, en este difícil momento. Ruegan a Dios y la Virgen, les conceda pronta y cristiana resignación, uniéndose a ellos en la oración por su eterno descanso.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. "Señor, ha llegado hasta tu puerta el alma de alguien que se merece la paz por toda la eternidad, allí, a tu lado, donde no existe la pena ni el dolor". Alfredo Chamut y familia participa con profundo dolor su desaparición física y acompaña a su querida familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Norma Oller de Azar, sus hijos Adriana, Cesar, José y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la querida Zulma y acompañan en su dolor a su hijo, hermanos y demas flias.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Adriana Azar, sus hijos Matias y Herik participan con dolor su fallecimiento.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Ana Belén Carnero participa con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de su entrañable profesora Zulma Azar y Eleva oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Azucena Azar, su esposo Tufi Saad despiden con profundo dolor, la partida de su querida e inolvidable amiga Zulma y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Dra. Valeria Lescano y familia acompañan a su sobrina María Eugenia Chamut ante la pérdida irreparable de su tía. Rogamos oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Con profundo dolor participan su fallecimiento y que siempre te recordarán con cariño, Ing. Lidia Hallak y familia; Dra. Luisa Zulema Hallak de Retondo y familia.; Dra. Leonor Hallak y Dra. Marta Elena Hallak. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Esther Dinardo, Lía Zóttola, Horacio Jañez, Pedro Boletta, Elvira de Boletta, Ángel Storniolo, Liliana de Storniolo, Beatriz López, Mishima, José Topo y Marita de Togo participan el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Hadi. Acompañan a su amiga y a toda su querida familia en estos difícil momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para toda su familia.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Marti Campitelli, su esposo Diego Cardona y sus hijas Catalina y Delfina participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Belén y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

GRAMAJO, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su Matriculada, Dra. Elsa Sara Sequeira. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega, Dra. Elsa Sara Sequeira. Ruega oraciones en su memoria.

GRAMAJO, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/18|. Lalo Salvatierra e hijos Magalí, Lili y Juan con sus respectivas familias y Vicenta participan con gran dolor el fallecimiento de Rico y acompañan a Tito Bequi, Milagros, Camila y demás familiares, rogando para ella que brille la luz que no tiene fin.

MARTINETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la tía de su matriculada, Dra. Eugenia Vaccari y tía política del Dr. César Nelli. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTINETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la tía de su colega, Dra. Eugenia Vaccari y tía política del Dr. César Nelli. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTINETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Nonin Lascano de Rafael y sus hijos Gustavo y Silvina, Daniela y Fernando, Maria Cecilia, Julio Gerardo y Sandra, Luciano y María Gracia participan con pesar el fallecimiento de la querida Tia Rosita, acompañan a sus familiares y elevan oraciones por su eterno descanso junto a Dios.

SAAVEDRA, BELINDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Su esposa María Concepción Cancinos, sus hijos Dardo Ramón y Noemí Alejandra y Zulma Soledad Saavedra; sus hijos políticos Mónica Campos y Fabián Quiroga; su cuñado Rodolfo Cancinos, nietos Micaela Belén Jiménez, Rafael y Joaquín Saavedra y Alejandro Quiroga y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Privado Parque el Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

SCHIAVA, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Socios y Médicos del Sanatorio San Roque, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. José Adet, Patricia Larcher, sus hijos Nicolas y Joaquin, Susana Adet, participan con profundo pesar su partida al Reino del Señor y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA DE CÁCERES, MARIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Sus hijos: Valeria, Claudio, Natalia, Magali, Paola y Cristina, hijos Pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLALBA DE CÁCERES, MARIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Vieja querida nos dejaste un gran dolor con tu partida, te vamos a extrañar mucho, que Dios te tenga en su Gloria junto a nuestro padre que él te estaba esperando. Los amamos. Sus hijos Cristina, Paola, Magalí, Natalia, Claudio y Valeria, nietos Micaela, Sergio Johna, Francisco, Bautista, Martina, Maria, Martin, Lautaro, Mateo, Joel, Franchesca, Luciano y Trinidad; hijos pol. Claudio, José, Yessi, Ramon y Javier. Gracias por todo y perdón por tan poco.





Invitación a Misa

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Padre ejemplar, dejaste una huella imborrable en los que te conocieron y trataron. hijos, familiares, amigos, vecinos y ex- compañeros de trabajo, quedo demostrado en tu despedida al Cielo Celestial. Tus hijos agradecen eternamente el acompañamiento, muestra de cariño y respeto e invitan a la misa para rogar por su eterno descanso que se oficiará el domingo 7 de Enero en la parroquia La Piedad a las 20 hs. Agradecemos el acompañamiento de: Dr. Gustavo Garzón, sus hijos del corazon Dadi y Magui, Uti. Sanatorio Libertad, Uti Hospital Regional, Escuela Nº 16, Cepsi Sector Farmacia, Cepsi ex- Hospital de Niños, Upa. El Cruce, Peluqueria Danilo, Club Herrerita, Gustavo Coimán. familiares de Icaño, familiares y amigos de Bs. As. y Rosario, Amigos de sus nietos (Carolina y Franco), vecinos y amigos por su acompañamiento y apoyo incondicional.

OLIVERA, NÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Querida Graciela hoy se cumplen 9 dias de tu partida a la Cas del Padre. Ya estás junto a quien tanto anhelabas estar tu madre. Fuiste ejemplo de hija y no superaste el fallecimiento de ella. Por siempre estarás en nuestros corazones, que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus tíos, primos, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San Cayetano

PAZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/16|. Hoy se cumplen 2 años que decidiste tomar ese tren del Cielo dejandonos ese vacío inmenso imposible de llenar, para convertirte en un ángel que nos guía y proteges siempre. Te extrañamos tanto madre. Sus hijas, nietas, padres, hermanos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

TAMER, VLADIMIR CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Sus padres Maria Luisa Mendez, Orlando Maximo Tamer, sus hermanos Lucho y Andrea, sus hermanos políticos Sandra y Richard, sus sobrinos Nahia, Iara, Coni y Enzo invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

MORENO, RAÚL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/16|. Viejo querido que dolor tan grande fue perderte fisicamente, hoy hace 2 años que te fuiste a los brazos del Señor, que tristeza es ver esa silla vacia, pero sabemos que siempre estarás acompañandonos en todo momento para darnos, resignacion a nuestros corazones. Descansa en paz. Raul querido y que brille la luz que no tiene fin. Su esposa Blanca, sus hijos Ruli, Tochi, Quito, Vero, Ariel, Noelia, sus nietos, hijos politicos, hermanos y demás flias. invitan al responso que se oficiará el 7/1/18 a las 10 hs. en el cementerio Jardín del Sol.





Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CORONEL, ELENA GETRUDIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Sus hijos Omar Peralta, Dani y flia, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demas fliares, participan su fallec. sus restos serán inhum. en cement. deVilla Silipica. Hs. 7. Casa de duelo San Andres. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ, RAMÓN HÉCTOR (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Su esposa Zulema Bustos, sus hijos Tito, Titin, Romina, Yuliana, Yuliano, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17 hs. en el cementerio Quimili (Moreno). COB. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- Tel. 4219787.

LUGONES, MILAGROS AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Tu partida nos deja un profundo dolor, Dios te quiso llevar a su lado siendo un ángel, te vamos extrañar siempre. Personal Directivo, docentes, Alumnos, padres y vecinos de la Escuela Nº 1012 "Pedro Ceferino Paz" de Lomitas, Dpto. Atamisqui, participan con profundo dolor el fallecimiento de su alumna.

ORELLANA, SOFÍA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/18|. Sus hermanos Sandra, Zulema, Maria, Oscar, Ana, Omar y Raul sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto. Servicio Realizdo por COCHERIA NORTE- La Plata 162. Tel. 4219787.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Sus hijos Jose Ernesto y Maria Gabriela Murad, h. políticos Veronica y Juan nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el Cementerio Cristo Redentor (Fernandez). COB. IOSEP. SERV. REALIZ. POR COCHERIA NORTE- Tel. 4219787.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Sus sobrinos Roberto Guillermo Colombo, José Ricardo Colombo y Reme Bautista Colombo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía. Elevan oraciones al cielo, rogando por su eterno descanso.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Lito Díaz y Gugu López y sus hijos Martin, Natalia y Makarena, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Joselo Murad. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Pedro Fernández Mariela Liliana Fernández, Marisel Fernández y Juan P. Fernández, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Luis Alberto Fernández (Lucho) y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Rosa Fierro de Celario, sus hijos Silvio Federico y Rubén Omar Celario y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Carlos Ernesto Murad, su esposa Silvia, hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Su amiga Teresita Chemes de Leguizamón, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Sus amigos: Kike Caldera, Tony de Caldera, sus hijos David, Melina y Daniela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan Joselo y Gaby en este dificil momento.