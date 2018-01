CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Enero 2018

06/01/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE: ATRÁPENLOS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.15 KALLY’S MASHUP

18.00 CINE: EL INVENTOR DE JUEGOS

19.30 LOS SIMPSONS, LA PELÍCULA

20.45 CINE: METEGOL

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CINE: METEGOL (CONTINÚA)

22.30 CINE: SUBÍ QUE TE LLEVO

00.15 GRAVEDAD ZERO

00.45 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

00.00 ARENA EXTREME

CANAL 9

10.00 CHESPIRITO

11.00 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 EL CHAVO

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

07.30 EJÉRCITO ARGENTINO

08.00 NOTICIERO CIENTÍFICO Y CULTURAL IBEROAMERICANO

08.30 EL PAÍS DE LA VIDALA

09.00 MADRES DE LA PLAZA

09.30 CAMINOS DE TIZA

10.30 PANORAMA FEDERAL

11.15 DESDE LA VIDA

12.30 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS INTERNACIONAL

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

19.00 CONCIERTOS EN EL CCK

20.00 YAGUARETÉ, LA ÚLTIMA FRONTERA

CANAL 13

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

CANAL14

12.30 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPIRITUS DE MI TIERRA

15.30 GIGANTES DEL SUR

16.30 PAYE

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SGO.

19.00 EN ARMONIA

19.30 BASQUET CAPITALINA

21.00 LA TOCATA

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

09.00 SERIES ANIMADAS

13.00 TOP RANKING

14.00 PUERTO PESCA INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 EL MUNDO DE ELLAS

21.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

22.00 EL MIRADOR

23.00 SIN PROTOCOLO

23.30 40 GRADOS TV

PELÍCULAS

CINEMAX

09.27 PERDIDOS EN EL ESPACIO

11.58 RITMO Y SEDUCCIÓN

14.14 PAN: VIAJE A NUNCA JAMÁS

16.22 OPERACIÓN CACAHUATE

17.59 ENREDADOS

19.52 EL SECRETO DE ADALINE

22.03 TOY STORY 3

00.00 PAN: VIAJE A NUNCA JAMÁS

02.09 LOS FANTASMAS DE MIS EX

TCM

07.55 LA NIÑERA

08.25 LA NIÑERA

08.55 XENA: PRINCESA GUERRERA

09.50 MARRIED WITH CHILDREN

10.20 MARRIED WITH CHILDREN

10.50 LA NIÑERA

11.20 LA NIÑERA

11.50 CAZAFANTASMAS II

13.48 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

15.46 EL JINETE PÁLIDO

17.58 SHANGHAI KID

20.01 EL CORRUPTOR

22.00 EL PATRIOTA

01.05 DARKMAN

02.47 SOLDADO UNIVERSAL

TNT

08.09 PEARL HARBOR

11.21 SIMBAD: LA LEYENDA DE LOS SIETE

MARES

12.49 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2: LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS

14.29 UNA PAREJA EXPLOSIVA

16.18 TODO UN PARTO

17.55 GODZILLA

20.14 JACK Y JILL

22.00 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

23.52 ONE IN THE CHAMBER

01.29 AMERICAN PIE, CAMPAMENTO DE

BANDAS

SPACE

08.25 LA PÁGINA OCHO

10.21 MATRIX

12.43 MATRIX RECARGADO

15.03 MATRIX REVOLUCIONES

17.17 MUNDO SURREAL

19.13 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 INFRAMUNDO: LA REBELIÓN DE LOS

LYCANS

23.34 CARACORTADA

CINECANAL

09.55 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

11.40 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

13.35 YO, ROBOT

15.30 KARATE KID

17.40 KARATE KID II, LA HISTORIA CONTINÚA

19.40 KARATE KID

22.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA: CONTRAATAQUE

00.00 CORAZÓN VALIENTE

03.00 CASO 39

SONY

08.30 BLACK ISH

09.00 BRISBANE INTERNATIONAL

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 EL TURISTA

14.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

16.00 LA CASA DE LOS SUSTOS

18.00 EASY A

20.00 EL TURISTA

22.00 ESCÁNDALO AMERICANO

00.30 QUISIERA SER MILLONARIO

A DÓNDE IR

CLUB OLD LIONS

(COSTANERA)

+HOY, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU,

CUTI Y ROBERTO CARABAJAL, LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, KALAMA, JOVITA SUBIRE, DANZA

ASÍ, ÑAUPA CUNAN, TURAYQUI, EL MESTIZO, MARÍA EUGENIA

DÍAZ, TAA HUAYRAS, GANADORES DEL PRECHACARERA

Y DELEGACIÓN SALA DE LA “POCHA” RAMOS, FRÍAS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+HOY, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ LA OBRA “LA FOTO”,

DE EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO, CON PABLO CABANILLAS,

EZEQUIEL CHAVEZ, CLAUDIO C. RAMOS, JOEL CLOSS,

GUSTAVO INFANTE Y BETIANA S. SANTILLÁN.

CINES

SUNSTAR



STAR WARS EPISODIO VIII

(3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

05/01 - 06/01 21:00 (Subt) 00:00 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

05/01 - 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:30 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

05/01 - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

05/01 - 06/01 22:30 (Subt) 00:50

(Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

05/01 - 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)

27, EL CLUB DE LOS MALDITOS

(2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

05/01 - 06/01 22:35 (Cast) 00:40

(Cast)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

05/01 - 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

05/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40

(Cast)

JEEPERS CREEPERS 3 (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

05/01 - 06/01 22:50 (Subt) 00:55

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

JUMANJI: En la selva APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:10- 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)

CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS

DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand

ATP

CASTELLANO 2D 19:30- 21:40 (TODOS

LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand

ATP

CASTELLANO 3D 17:30- (TODOS LOS

DÍAS)

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS

DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS

DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS

DÍAS)