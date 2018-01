Ganó el acumulado y gritó "¡Viva el Bingo!"

Fotos SATISFACCIÓN. La feliz ganadora reconoció que se le escaparon algunas lágrimas de emoción cuando salió su número ganador.

Estela Romano es una trabajadora que siempre "se hace un tiempito" para pegarse unas "escapaditas" para jugar en Bingos del Sol.

En este primer jueves del año, ganó el pozo acumulado que se encontraba en $70.878.

Estela, tras cobrar su premio, indicó que "primero ha sido una sorpresa. No me dí cuenta y no terminaba de creer. Después una alegría y al último me caían lágrimas y me daba vergüenza. La verdad es que estoy muy contenta".

La ganadora, contó: "Vengo siempre sola cuando salgo del trabajo. Me pego mi ‘escapadita’ y cuando tengo francos también vengo".

Sobre el final, dijo que el dinero será para "pagar un poco de cuentas, arreglar un poco la casa" y que le resultó "una bendición de Dios".

Para cerrar, Estela expresó con mucho énfasis "¡Que viva el bingo!".