Cáceres, a Paulina

06/01/2018 -

Bajo las órdenes de Armando Stanley, Villa Paulina buscará el protagonismo necesario en la zona 9 Región Centro, en la que compartirá junto con Deportivo Coinor, Independiente de Fernández y Belgrano de Nueva Esperanza.

La novedad más importante en el elenco de la "Ciudad de la Amistad", es la llegada del defensor central Gonzalo Cáceres.

Cáceres, ex jugador de Central Córdoba, San Martín de Tucumán, Chacarita y Chaco For Ever, su unirá a la base que logró el torneo Anual de la Liga Cultural y a los jugadores que regresan a la institución.