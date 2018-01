Emotiva despedida

06/01/2018 -

El arquero argentino Franco Armani, flamante refuerzo de River Plate, vivió ayer una jornada excepcional por la despedida que le tributó la parcialidad de Atlético Nacional de Medellín, antes de viajar a la Argentina para unirse a la entidad de Núñez y cumplir "un sueño".

El propio guardavallas fue la figura central en el estadio Atanasio Girardot, colmado por casi 40.000 espectadores, y remarcó su "compromiso" de retornar a la entidad "paisa" para culminar su "trayectoria deportiva".

"Me comprometo, por decisión mía y la de mi mujer, a volver a Medellín y terminar mi trayectoria deportiva en este club que me ha dado todo y me ha hecho crecer como futbolista y persona", expresó el santafesino, que se integrará al equipo que conduce el DT Marcelo Gallardo para jugar la próxima Copa Libertadores.