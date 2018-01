Mirtha Legrand, dura con el Presidente por su descanso

Fotos CRÍTICA. Aunque manifestó que apoya su gobierno, la "Chiqui" no duda en marcar lo que considera son errores de gestión de Mauricio Macri.

06/01/2018 -

La diva televisiva Mirtha Legrand cuestionó que el presidente Mauricio Macri "esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil" y reclamó al gobierno que tome medidas para bajar la inflación porque, según consideró, "los sueldos no alcanzan".

"Lo primero que tiene que bajar el gobierno es la inflación que nos está devorando y que nos hace tanto daño porque los sueldos no alcanzan. Aumentan tarifas, vienen paritarias, aumentan los sueldos, y vuelven a aumentar las tarifas", manifestó.

"Esto es lo que produce la inflación tremenda que estamos teniendo. La Argentina es un cuento de nunca acabar", añadió.

Asimismo, Legrand cuestionó la cantidad de días de vacaciones que el presidente Mauricio Macri se toma en la localidad neuquina de Villa La Angostura de donde tiene previsto regresar la semana próxima para retomar sus funciones.

"Debo decir que no me parece bien que el Presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil. No entiendo como un gobernante se va de vacaciones. No es el momento", señaló.

‘Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones. Quédense aquí señores, enfrenten la situación, arreglen el país", completó.