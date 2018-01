Para el fiscal, Nahir Galarza caminó 20 cuadras después de matar a sangre fría al ex novio

Fotos DETENIDA La joven se encuentra presa, ya con prisión preventiva y denegatoria del arresto domiciliario.

Viernes 29 de diciembre. Nahir Galarza (19) y Fernando Pastorizzo (20) se juntan por la madrugada, salen en una moto, y ella con dos disparos termina con la vida de su novio.

Los datos disponibles ayudan a reconstruir la escena.

El fiscal a cargo de la causa, Sergio Rondoni Caffa, intenta reconstruir las últimas horas de la vida de Fernando.

Según la declaración de Nahir Galarza, ella estaba en la casa de Fernando y tipo 2 AM se fueron hasta la casa de la joven. En su casa, ella tomó el arma, una calibre 9 milímetros reglamentaria de su padre, Marcelo Galarza, oficial principal de la Policía de Gualeguaychú. Estaba arriba de la heladera.

"En un momento de la madrugada nos peleamos y él se bajó (de la moto)", dijo Galarza. "Si la discusión fue a golpes, si hubo insultos, si hicieron el amor, todo lo que usted imagine, no lo sabemos", dijo el fiscal. "¿Por qué hubo tres horas en el medio? No lo sabemos", ahondó.

5.15 AM. El crimen fue dos viviendas después de la casa de la abuela de Nahir. "Ella le puede haber dicho: ‘llevame a la casa de la abuela’. Pero cuando llegaron no sabemos si discutieron. Yo sé que ella en legítima defensa no podría agredir, porque él no tiene elemento encima como para que ella pueda decir: ‘me defendí’. Por eso es que la defensa no habla de legítima defensa", señaló el fiscal y añadió que Nahir caminó 20 cuadras tras el asesinato.