Melconian: "El valor del dólar es libre, pero hay contaminación"

Fotos CONCEPTOS. Carlos Melconian habló sobre la economía argentina.

06/01/2018 -

A un año de su alejamiento del Banco Nación, el economista Carlos Melconian cree que hay "contaminación cambiaria" por el ingreso de dólares desde afuera -lo que generó un fuerte salto en el tipo de cambio en los últimos díasy que la política económica oficial no es ni de gradualismo ni de shock. En una entrevista con La Nación, el economista consideró sobre el tipo de cambio que "el dólar es libre, pero hay contaminación cambiaria porque el Gobierno trae dólares del exterior y ha habido ingreso de dólares para colocar en Lebac del sector privado". "Eso, si bien es genuino, algún día se corta y el dólar sube", advirtió. También consideró que el actual nivel de dólar "no es cómodo para exportar" y que "el país está caro en dólares", con lo cual "estamos frente a un conflicto que hay que solucionar". "Aquí el gran derrotado fue el Banco Central, que ha tenido un desplazamiento respecto de lo que era su política monetaria original y rigurosa. Pero la cuestión cambiaria es un intríngulis complicado, porque la Argentina exporta alimentos y consume alimentos, y el dólar tiene repercusión interna", resaltó mientras disfruta de unas vacaciones en Punta del Este. Por otra parte, para Melconian la política económica oficial no encaja ni en la definición de gradualista ni ortodoxa: "No puede haber una política de shock en el Banco Central (con las altas tasas de interés) y muy gradualista en lo fiscal. Eso llevó al encontronazo: aplicar shock en la política monetaria e intentar ser demasiado gradualista en lo fiscal se convirtió en inacción fiscal", afirmó. Visiones diferentes Sobre su alejamiento del Banco Nación, aseguró que "la explicación oficial fue la homogeneidad del equipo" y reconoció que "con el equipo de Jefatura de Gabinete teníamos visiones diferentes". En ese sentido, sostuvo que "es vox pópuli que el Nación en el último año fue un proveedor de fondos para el financiamiento del Estado", algo que iba en contra de la nueva tarea que le habían "encomendado" al asumir: "Preparar la vuelta masiva del crédito al sector privado y ordenar las políticas".