Romero fue titular en el Manchester

06/01/2018 -

El arquero titular del seleccionado argentino de fútbol, Sergio Romero, disputó los 90 minutos par Manchester United, que derrotó por 2-0 a Derby County, por la tercera ronda de la FA Cup de Inglaterra, en donde el zaguero Marcos Rojo se alistó como suplente y no ingresó. El ex guardavallas de Racing tuvo rodaje y pasó una jornada tranquila en el equipo de José Mourinho. Los goles en Old Trafford fueron convertidos por Lingard (ST. 39m.) y Lukaku (ST. 45m.).