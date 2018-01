El Atlético quiere seguir prendido

Fotos OBJETIVO. Diego Simeone sabe que no puede dejar que el Barcelona se siga escapando en la Liga.

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone, único escolta con 36 unidades, buscará un resultado que le permita no alejarse del puntero Barcelona (45), cuando reciba hoy al Getafe (23), en uno de los cuatro partidos que se jugarán por la 18va fecha de la Liga de España.

El partido se disputará a partir de las 9 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

En el plantel del conjunto "colchonero" es probable que estén entre los convocados los argentinos Ángel Correa (ex San Lorenzo) y Augusto Fernández (ex Vélez, River). En Getafe está el arquero argentino Damián Martínez (ex inferiores de Independiente).

En otro encuentro de interés, Valencia, tercero con 34 unidades, que hace horas incorporó al argentino Luciano Vietto (ex Racing) procedente de Atlético de Madrid, y con Ezequiel Garay (ex Newell’s), recibirá a Girona (23) a las 12.15.

También se jugará, a partir de las 16.45, el tradicional clásico andaluz entre Sevilla (29) y Betis (21).

Las Palmas enfrentará a Eibar. Mañana jugarán Leganés-Real Sociedad; Barcelona-Levante; Athletic Bilbao-Alavés; Villarreal - La Coruña; Celta de Vigo-Real Madrid. Lunes, Málaga-Espanyol.