Abogados descreen en los dichos de la joven

06/01/2018 -

La Dra. Úrsula Fava -representante legal del menor de 17 años- y el Dr. Diego Lindow (abogado del hijo de los empleados judiciales) al tomar la palabra en la audiencia, solicitaron la falta de mérito para sus pupilos. En diálogo con EL LIBERAL, la Dra. Fava sostuvo que basó su planteo aduciendo que ‘porque tanto en la imputación que se le hace como en la distintas versiones que va relatando la menor y lo que declaran sus amigas, sus padres, en ningún momento se hace mención de que mi cliente la haya obligado o la haya llevado al baño, siempre manifiesta que lo encuentra’. Más tarde continuó diciendo: ‘Tampoco sale de los relatos que él haya sido uno de los agresores o que intentó abusar de ella. En ningún momento se habla de contacto físico entre mi cliente y la víctima, y sobre eso me basé en el pedido de la falta de mérito, por ende para la libertad’. La Dra. Fava indicó que no pidió sobreseimiento entendiendo que no se quiere obstaculizar el hecho para que se siga investigando. Solo cuestionó el ‘porqué con la medida de coacción más gravosa. También pedí el cambio de calificativa como encubridor o partícipe secundario lo que aminoraría la pena en expectativa, y en el caso de que se acreditase dicho delito, también faculta al juez, por ser menor a que se baje la pena, y permite la excarcelación’. La abogada del menor remarcó que el informe médico indica que no tiene ningún tipo de violencia en su cuerpo. Sostuvo que ‘sus constantes cambios en las declaraciones resta credibilidad. Miente que va a la iglesia y se va a una finca donde no conocía a nadie y nadie la invitó’. Por su parte el Dr. Diego Lindow sostuvo que ‘de acuerdo con el informe del forense y los testimonios que están plasmados en el expediente, no hay rastros, ni vestigios de violencia en el cuerpo de la menor y entendemos que se trató de una relación consentida’. Para el letrado: ‘La menor no sabe ni quien fue el autor del hecho. Describe a una persona que no se asemeja a ninguno de los imputados. Durante sus cuatro declaraciones contó historias distintas. Ella miente desde el principio porque les dice a sus padres que va a la iglesia, cuando en realidad va a una fiesta, donde toma alcohol y a los fines de que no la reten, para nosotros es por eso que realiza este relato’. ‘Ella solo reconoce a uno y a los demás no. Además existen testigos y ella misma reconoce que estuvo a los besos con uno de los imputados. Entendemos que en su declaración se contradice. Aparte tanto la fiscalía como la querella no pueden acusar a nadie porque no saben quién fue. Entonces ante esa teoría de la imprecisión corresponde por ahora la falta de mérito’, reveló el letrado.