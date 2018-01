Paula habló de los rumores de infidelidad de Pedro

Fotos Paula, tranquila ante los rumores dijo que confía ciegamente en Pedro Alfonso.

-

Un poco cansada de los rumores de infidelidad sobre su marido, Pedro Alfonso, a quien vinculan con su ex bailarina de "ShowMatch", Flor Vigna, Paula Chaves se refirió a lo que despierta en ella esta situación. Lejos de molestarse por los dichos que ya circulan desde hace bastante tiempo, pero que ahora volvieron a tomar fuerza, la conductora de "Éste es el Show" reflexionó sobre las versiones y dio su punto de vista.

"Yo ya estoy un poco acostumbrada a los rumores, es horrible decirlo. Pero siempre pasó, siempre nos pasó a nosotros. Gracias a Dios, confiamos mucho el uno del otro. Somos una pareja que confiamos, yo pongo las manos en el fuego por Pedro. Después, el día de mañana la vida puede llevarte a hacer cosas y ojalá que eso no pase", se sinceró la modelo.

Qué piensa de Flor

Pero al margen de la confianza que Paula tiene sobre su marido y padre de sus hijos, la conductora también habló de Flor, la ex bailarina de su esposo, y supuesta tercera en discordia.

"Con Flor tenemos una excelente relación. Yo puedo ser un poquito más celosa que él, pero la verdad que en este caso con Flor, nunca se me cruzó por la cabeza. Ha venido a casa, es amiga nuestra", contó Paula sobre sus sensaciones sobre los rumores que la ponen en el medio de una situación incómoda, por la cual debe salir a dar la cara.

Más tarde, Paula completó: "Nunca siquiera se me cruzó por la cabeza que ella podría tener intenciones con Pepe. Yo entiendo que es parte del juego. Estuvimos muy expuestos mediáticamente y al principio se prestó a eso, pero ahora hace unos años que estamos más tranquilos".

De la otra parte

En marzo, fue la propia Flor Vigna quien desmintió el rumor de romance con Pedro Alfonso con énfasis.

"Estamos siempre todos en el teatro con "Abracadabra", tenemos el placer de ir. Hasta han recibido a mi novio cuando yo no estaba, porque me tenía que ir a Buenos Aires por laburos. Me ha dado muchos consejos. Yo le puedo agradecer muchísimas cosas a Pau. Ellos tienen una familia, me abrieron las puertas de su familia", dijo en ese momento la bailarina, visiblemente molesta por los rumores que volvieron a tomar fuerza en los últimos días, mientras todos se encuentran de temporada teatral en Villa Carlos Paz.