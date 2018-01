"Pampita" Ardohain dejó ver unas llamativas marcas en su cuerpo

Fotos Lo que el sol provocó en sus curvas.

06/01/2018 -

Carolina "Pampita" Ardohain hace de las suyas en Punta del Este desde que se instaló allí para vacacionar junto a amigos y sus hijos. Es la figura más buscada de la temporada, pero ella disfruta de su descanso como si nadie la mirara. Tal es así que, haciendo alarde de su magnífico cuerpo, desfila constantemente del mar a la arena, y una que otra vez, deja ver más de lo debido, sin darse cuenta. Y ahora, es noticia por un blooper que la tuvo como protagonista.

A la modelo y conductora se le bajó la parte de abajo de la bikini y quedó al descubierto la marca del sol.

Así "Pampita" pasa sus días, disfrutando de la soltería, aunque los rumores de reconciliación con Juan "Pico" Mónaco están vigentes.

Si bien no se los vio juntos en ningún momento, la ex pareja compartió cumpleaños de amigos en común, pero se encargaron de no aparecer en la misma imagen.

"Mi amor por Pampita está intacto. Ella me hizo mejor hombre, espero que podamos superar este mal momento", había dicho el ex tenista desde Tandil antes de llegar a Punta del Este.