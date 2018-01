Acoso tras las cámaras: Leticia Brédice dijo que un actor la tocaba en los cortes

Hoy 08:26 -

Leticia Brédice se sumó a las famosas que habló del escándalo que Calu Rivero hizo público al denunciar, a través de los medios, a Juan Darthés por exceso de besos durante las grabaciones de Dulce Amor.

"El actor no puede tener una medida. Le puede decir 'Hasta acá, pero si el actor está formado, sabe lo que es el respeto con el otro", aseguró la actriz. "Los grandes actores besan como quieren. Si hay un tema con la actriz, lo hablás", continuó.

Sin dar nombres, Brédice contó que vivió situaciones en las que debió frenar y ubicar a un compañero. "A mí me ha pasado con un actor que me tocaba en el corte y le dije '¿Sabés qué, bombón? Vos me tocás cuando dicen 'acción'. Porque acá hay un montón de técnicos y nadie me está faltando el respeto'", reveló.

Te puede interesar: La novia de Francisco Tinelli se roba todas las miradas en Punta del Este

"Entiendo lo que es una mujer pidiendo respeto a un compañero, pero tampoco hay que salir de la línea. Yo creo que se puede hablar con el otro", consideró la actriz al expresar que cuando surge un inconveniente de ese estilo ella prefiere manifestárselo al otro.

"Lo más lindo de esta profesión es amar al compañero y hacer todo para que el otro tenga una escena fabulosa. Ahí, tu escena va a ser fabulosa", explicó.

"Es muy importante volver al lugar de cada uno. Hablo de los lugares de la profesión. Yo entiendo lo que es parar al otro", agregó este viernes en un móvil con Infama.

"¿Qué pasa cuando lo hablan, pero no lo respetan?", preguntaron en el programa de espectáculos, y Brédice retomó el caso entre Rivero y Darthés. "Calu es una piba que se hace respetar muy bien y por eso está diciéndolo. Pero, ante todo, con un pibe como Juan, que tiene mil años de trayectoria, yo creo que con cosas que se pueden hablar en la cara", aseguró.