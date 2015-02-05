CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Enero 2018

A LA 00.30 VIEJOS SON LOS TRAPOS

Hoy 20:12 -

CANAL 7

10.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 NICK JR.

16.00 KALLY’S MASHUP

16.45 CINE. UN DÍA MUY ESPECIAL

18.15 CINE. CHICAS ARMADAS Y PELIGROSAS

19.45 CINE. VUELO 93

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. VUELO 93 (CONTINÚA)

21.45 EL SULTÁN - ADELANTO

22.45 CINE. EL JUSTICIERO

00.30 VIEJOS SON LOS TRAPOS

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

16.30 SECRETOS VERADEROS DE COLECCIÓN

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

14.00 EL CHAVO

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EL BUSCADOR EN RED

18.30 LA ERA DE LA IMAGEN

19.30 MISS TACUAREMBÓ

CANAL 13

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

00.00 CUCINARE

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 TICKET AL SHOW

18.30 BÁSQUET CAPITALINA

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 PAYE

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 EN VIAJE

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

07.48 PALABRAS ROBADAS

09.42 DICK TRACY

11.42 FURIA EN DOS RUEDAS

01.21 METEORO. LA PELÍCULA

03.55 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

05.42 LA ENTREGA INMEDIATA

07.26 METEORO. LA PELÍCULA

10.00 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

11.57 FURIA EN DOS RUEDAS

TCM

08.12 LA NIÑERA

09.02 LA NIÑERA

09.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.10 LA NIÑERA

12.00 LA NIÑERA

12.26 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

15.07 INFIERNO ROJO

17.00 TRIPLE IDENTIDAD

19.00 EL PATRIOTA

22.00 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA

23.44 LA SERPIENTE Y EL ARCO IRIS

TNT

06.49 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES

08.14 LA FAMILIA DEL FUTURO

09.50 TRIUNFOS ROBA2

11.27 LA BRÚJULA DORADA

13.20 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

15.03 JACK AND JILL

16.42 GODZILLA

19.00 ALFOMBRA ROJA DE LOS GOLDEN GLOBES®

20.00 GOLDEN GLOBE® AWARDS

23.00 TITANES DEL PACÍFICO

01.19 OUIJA

SPACE

06.38 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

08.47 MATRIX

11.09 MATRIX RECARGADO

13.30 MATRIX REVOLUCIONES

15.44 SIN ESCAPE

17.25 EL LLANERO SOLITARIO

20.09 LA MONTAÑA EMBRUJADA

22.00 BIENVENIDO A LA JUNGLA

23.39 JUEGO DE ASESINOS

CINECANAL

09.30 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

12.00 ZOOLANDER 2

13.50 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3

15.40 KARATE KID

18.15 TITANIC

22.00 BAILE CALIENTE

SONY

07.00 ONCE UPON A TIME

08.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

09.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

10.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 ONCE UPON A TIME

15.00 ONCE UPON A TIME

16.00 ONCE UPON A TIME

17.00 AMERICA’S GOT TALENT

19.00 AMERICA’S GOT TALENT

21.00 AMERICA’S GOT TALENT

23.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR:

LA SALAMANCA, EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, ‘POCHI’ CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

07/01 - 10/01 21:00 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

07/01 - 14:15 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

07/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

07/01 - 10/01 22:30 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

06/01 - 07/01 - 14:35 (Cast) 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)

27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

07/01 - 10/01 22:35 (Cast)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

07/01 - 15:30 (Cast) 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)


OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

07/01 - 14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

JEEPERS CREEPERS 3 (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

07/01 - 10/01 22:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 2D 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 3D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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