CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Enero 2018
A LA 00.30 VIEJOS SON LOS TRAPOS
Por El Liberal
Hoy 20:12 -
CANAL 7
10.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 NICK JR.
16.00 KALLY’S MASHUP
16.45 CINE. UN DÍA MUY ESPECIAL
18.15 CINE. CHICAS ARMADAS Y PELIGROSAS
19.45 CINE. VUELO 93
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. VUELO 93 (CONTINÚA)
21.45 EL SULTÁN - ADELANTO
22.45 CINE. EL JUSTICIERO
00.30 VIEJOS SON LOS TRAPOS
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
16.30 SECRETOS VERADEROS DE COLECCIÓN
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
14.00 EL CHAVO
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EL BUSCADOR EN RED
18.30 LA ERA DE LA IMAGEN
19.30 MISS TACUAREMBÓ
CANAL 13
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
00.00 CUCINARE
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 TICKET AL SHOW
18.30 BÁSQUET CAPITALINA
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 PAYE
21.00 GIGANTES DEL SUR
22.00 EN VIAJE
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.48 PALABRAS ROBADAS
09.42 DICK TRACY
11.42 FURIA EN DOS RUEDAS
01.21 METEORO. LA PELÍCULA
03.55 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
05.42 LA ENTREGA INMEDIATA
07.26 METEORO. LA PELÍCULA
10.00 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
11.57 FURIA EN DOS RUEDAS
TCM
08.12 LA NIÑERA
09.02 LA NIÑERA
09.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.10 LA NIÑERA
12.00 LA NIÑERA
12.26 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
15.07 INFIERNO ROJO
17.00 TRIPLE IDENTIDAD
19.00 EL PATRIOTA
22.00 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA
23.44 LA SERPIENTE Y EL ARCO IRIS
TNT
06.49 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES
08.14 LA FAMILIA DEL FUTURO
09.50 TRIUNFOS ROBA2
11.27 LA BRÚJULA DORADA
13.20 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
15.03 JACK AND JILL
16.42 GODZILLA
19.00 ALFOMBRA ROJA DE LOS GOLDEN GLOBES®
20.00 GOLDEN GLOBE® AWARDS
23.00 TITANES DEL PACÍFICO
01.19 OUIJA
SPACE
06.38 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
08.47 MATRIX
11.09 MATRIX RECARGADO
13.30 MATRIX REVOLUCIONES
15.44 SIN ESCAPE
17.25 EL LLANERO SOLITARIO
20.09 LA MONTAÑA EMBRUJADA
22.00 BIENVENIDO A LA JUNGLA
23.39 JUEGO DE ASESINOS
CINECANAL
09.30 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
12.00 ZOOLANDER 2
13.50 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3
15.40 KARATE KID
18.15 TITANIC
22.00 BAILE CALIENTE
SONY
07.00 ONCE UPON A TIME
08.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
09.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
10.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 ONCE UPON A TIME
15.00 ONCE UPON A TIME
16.00 ONCE UPON A TIME
17.00 AMERICA’S GOT TALENT
19.00 AMERICA’S GOT TALENT
21.00 AMERICA’S GOT TALENT
23.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR:
LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, ‘POCHI’ CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
07/01 - 10/01 21:00 (Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
07/01 - 14:15 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
07/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
07/01 - 10/01 22:30 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
06/01 - 07/01 - 14:35 (Cast) 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)
27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
07/01 - 10/01 22:35 (Cast)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
07/01 - 15:30 (Cast) 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
07/01 - 14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
JEEPERS CREEPERS 3 (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
07/01 - 10/01 22:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 2D 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 3D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
EL GRAN SHOWMAN ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)