El primer cuatrimestre tendría una suba de precios del 7%

Todo es incertidumbre cuando se habla de las variaciones de precios que se vienen en los próximos meses y en todo 2018: pero los analistas parecen coincidir en que el primer cuatrimestre del año cerrará en alrededor de 7%. Casi la mitad de las nuevas metas inflacionarias de 15% que se planteó el Gobierno para 2018.

Si algo tuvo el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger fueron momentos de turbulencia. El actual es de los más fuertes: el anuncio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de nuevas metas de inflación no sólo lo corrió del lugar de independencia en la política monetaria sino que además contradijo los pilares del discurso que el BCRA venía construyendo. Lo que queda entre analistas es una gran incertidumbre: qué va a pasar con Sturzenegger, qué va a pasar con la tasa, por ende qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el IPC en 2018.

Acumulada

El director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno, dijo a El Economista que el primer trimestre del año le está dando “alrededor de 6% acumulado y el primer cuatrimestre alrededor de 7,5%. Una inflación altísima para empezar el año. Y es que en Ferreres prevén que enero podría dar, por efectos de segunda ronda de un diciembre cargadísimo, 1,7%. Y agregó: “Para febrero calculamos alrededor de 2,5% y algo como 1,6% en marzo”. De ahí el acumulado de 6% para el primer trimestre.

PRIMER

CUATRIMESTRE

Pero no es el único. El director de PxQ y ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, sostuvo, consultado por El Economista, que para el primer cuatrimestre del año prevé un acumulado de 6,5-7%. Y eso porque “se va a una velocidad promedio de 2% mensual pero probablemente desacelerando en abril”. Es decir que el primer trimestre daría idéntico alrededor de 6% acumulado.

Es exactamente lo mismo que parece ver el analista de ACM, Guido Lorenzo, que dijo: “Enero lo vemos con 2% y febrero con un piso de 2%. En el primer cuatrimestre los regulados ya te dejan ese promedio de 2% mensual. Muy por encima de lo necesario para llegar a la meta. Tenés aumentos luz y gas. Se suma naftas, prepagas y celulares”. Y de hecho, con 2% promedio el primer trimestre cerraría en 6,1%. Ahí se encienden las alarmas: con 7-7,5%, en sólo cuatro meses se llegaría a la mitad de la meta de 15% planteada por Dujovne.

Al respecto, Álvarez Agis dijo: “Mirando la dinámica, creo que al 15% de la meta se va a llegar en septiembre u octubre. Para construir un edificio a Sturzenegger le dieron un martillo. Es un problema irresoluble. Con la tasa sola nunca vas a llegar a la meta”. Aunque tampoco cree en la posibilidad de alcanzar la meta (en ACM esperan una de 19% en 2018), Lorenzo expresó: “El primer cuatrimestre va a ser el peor tramo del año para quien sea que se encargue de la cuestión inflacionaria”.

TRADE OFF

En PxQ esperan una inflación de 18,5% para 2018, siempre y cuando el dólar cierre el año en $ 21,75. La del dólar es una clave: el director de PxQ aclaró que, por cada peso que el tipo de cambio se separe de los $ 21,75 que espera para diciembre, la inflación agregará 1 punto. Pero la reflexión es casi inmediata: se habla de un momento turbulento para Sturzenegger pero el ex viceministro de Economía sostiene que la inflación podrá romper, si se logra mantener apreciado el tipo de cambio en un año en el que se espera mucho ingreso de dólares, la inercia de 20-25% de la historia reciente, que lo tuvo como protagonista.

Agis explicó la cuestión: “Si se logra 18,5% será un número recontra bueno para nuestra historia y va a romper el piso que teníamos nosotros. Lo que me preocupa es el resto de lo que está rompiendo. El primer trade off es una apreciación que es una pelota gigante. A nosotros nos criticaban por el cambio atrasado. Pero no se armaba esta pelota de deuda. Cuando armás una pelota de deuda, esa apreciación se hace insostenible”.

Y agregó: “Anclando el dólar cualquiera baja la inflación. Hacerlo sin tomar deuda es un problema y tomando deuda es un problema gravísimo. Con cepo, el ajuste me lo comía en el presente. Con deuda el ajuste lo pateás para adelante. El día que devaluás te explota por el aire. Porque tenés un stock de deuda. Te sube la carga de intereses sobre el presupuesto, te salen capitales que antes estaban adentro. No es lo mismo”. La otra cuestión a observar, dijo, es “dónde cierran los salarios”.

COMBO COMPLETO

Naftas, tipo de cambio, incrementos de segunda vuelta, electricidad, gas, prepagas, celulares y transporte. Todo eso le mete ruido a la inflación del primer cuatrimestre, que promete un verano caluroso en todo sentido, frase repetida si las hay cuando se habla de lo que deparará el IPC de corto plazo.

“Otra cuestión importante la vamos a saber el martes con la tasa. Si el IPC de los primeros meses es 2%, una tasa de 25% es cero o negativa. Una política monetaria muy blanda. Si convalida eso se va a tener que bancar unos meses más de inflación elevada. Si muestra sesgo contractivo, no tanto”, explicó Lorenzo. Spotorno avisó que tras la decisión del martes podría elevar su inflación esperada: “Es un dato clave y no podemos adelantarnos”. l

(*) analista económico