Los refuerzos se van acoplando al grupo

Fotos EN ACCIÓN. Cristian Gorgerino marca de cerca al paraguayo Vera Oviedo. Abajo, Héctor Cuevas, el otro refuerzo.

07/01/2018 -

En Central Córdoba están todos compenetrados para conseguir el objetivo de volver a la B Nacional. Por eso la pretemporada se planificó minuciosamente. Y también por eso el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Coleoni pretendía contar con los refuerzos desde el vamos.

La dirigencia le dio el gusto al "Sapo" y ayer, en el tercer día de prácticas del año, el plantel estuvo completo porque entrenó por primera vez Héctor Cuevas, el delantero que llegó de Sarmiento de Junín.

En tanto, para Cristian Gorgerino, defensor proveniente de Instituto de Córdoba, fue el segundo día de prácticas. Ambos se mostraron contentos por el recibimiento y la rápida adaptación que están teniendo en el Ferro.

"Me estoy integrando rápido. Los entrenamientos están siendo intensos, típicos de pretemporada, ya completamos el segundo día acá en Santiago del Estero y la verdad que me estoy adaptando bastante rápido, incluso más de lo que yo pensaba", le contó Gorgerino a EL LIBERAL, luego de una jornada de más de tres horas de trabajo en el estadio Alfredo Terrera.

"Mis compañeros me han recibido muy bien, parece que es un buen grupo, con buena gente. Me han integrado bastante rápido y estamos en ese proceso todavía", agregó el defensor.

El ex Instituto espera también adaptarse rápido al clima caluroso de nuestra provincia: "Gracias a Dios desde que llegué se nubló un poquito (risas) así que me está dando tiempo de adaptarme un poco más. Pero me han dicho que hace mucho calor, así que trataré de adaptarme rápido al clima y a todo lo que es Santiago del Estero".

"Soy lateral izquierdo, zurdo, toda la vida jugué en esa posición. Me gusta proyectarme mucho, ir por la banda, por afuera. Trato de hacer el ida y vuelta por la banda, pero siempre tratando de defender de la mejor manera también", comentó a la hora de presentarse en sociedad como futbolista.

Consultado sobre si habló con Coleoni, respondió: "De a poco en los entrenamientos va tirando cosas. Yo tuve una charla con él por teléfono antes de venir y apenas llegué también, pero de a poco va dando la idea en las prácticas".

Gorgerino no dudó en asegurar que vino con "el mismo objetivo que tiene el club, yo sé que acá hay que pelear un ascenso y me gustó mucho esa idea cuando me ofrecieron venir. Pregunté el objetivo y por el club y no tardé mucho en decidirme porque era una buena posibilidad y un buen desafío para mí. Me vine enseguida para arrancar casi a la par del grupo la pretemporada. En ese proceso estamos ahora".