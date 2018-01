Citan a mujer acusada por su ex pareja por incumplimientos judiciales

07/01/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El fiscal de feria, Dr. Ricardo Lissi, dispuso que se citara a una ex pareja, oriunda de El Charco, departamento Jiménez, en razón del incumplimiento de una medida judicial por parte de la mujer.

La decisión del fiscal surge en virtud a una denuncia que se radicó durante la mañana del sábado en la Subcomisaria de El Charco, donde un hombre de apellido Rojas, de 31 años, denunció a su pareja por el incumplimiento de una medida judicial.

La causa sería el impedimento para que Rojas vea a sus dos hijos, dado a su ex pareja, de apellido Díaz, le niega verlos, e incluso, desde que salió la medida judicial, fueron pocas las oportunidades que tuvo para acercarse a sus hijos.

En la denuncia, Rojas manifestó que, se cansó de la actitud de su ex pareja. La separación de ambos había concluido en términos no muy óptimos, razón por la cual concurrieron a la Justicia, y fue así como ambos firmaron un acta en la Defensoría, en la que el hombre se comprometía a pasar la cuota alimentaria, y la denunciada en dejarlo visitar a los menores, bajo un régimen de visita, que no se habría cumplido, y ahora directamente ya no lo dejaba ver a los menores.

A causa de esto, el Dr. Lissi dispuso que se cite a ambas partes para una audiencia, en la que se le imputaría a la mujer el delito de impedimento de contacto, y a la misma vez se la notificará que tiene prohibido salir de la provincia con los menores sin la autorización del padre.