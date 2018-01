En Frías cayeron 36 milímetros y hubo vecinos que los padecieron

07/01/2018 -

FRÍAS, Choya (C) Según los registros de medición de la Agencia Regional de Extensión Rural que depende del Inta Frías, entre las 4 y las 8 de la mañana cayeron en la ciudad 36 milímetros de lluvia. Sin embargo, esta situación generó numeroso inconvenientes en prácticamente todos los barrios de la ciudad alejados del centro.

El fenómeno llegó a la escala de tormenta con una fuerte actividad eléctrica que descargó esos milimetrajes en forma repentina. Uno de los barrios afectados fue La Curva, detrás de la estación terminal de ómnibus nueva, en donde en minutos las viviendas sufrieron el ingreso de agua en sus terrenos. "Cuando viene este tipo de amenaza de tormentas nosotros tenemos listas las bolsas de arenas para poner en las puertas porque el agua ingresa de forma repentina. Imagínese, han caído 36 milímetros y nuestras casas son una laguna, realmente es muy desgastante para nosotros esta situación", coincidieron varias familias del barrio que documentaron el problema con fotografías.

Agregaron: "La cuestión es que el agua que baja por la calle construida a la vera de las vías ferroviarias, se arrepresa en la intersección del pasaje América, pero no tiene salida porque los desagües y canales no están limpios, por lo tanto en cuestiones de minutos el agua entra a nuestras casas; desde Obras Públicas levantan la tapa de la cámara de inspección de la red cloacal, pero eso no es suficiente para impedir que el agua entre hasta nuestras viviendas", señalaron.