Fotos Engramas cerebrales

07/01/2018 -

Un engrama es un patrón de información impreso en nuestra memoria celular, vulnerable a las sensaciones percibidas por el inconsciente en el momento del impacto emocional o BioShock (programante).

Esta sensibilidad hacia las sensaciones que grabó el inconsciente a través de los sentidos, tiende a reactivarse cuando las percibimos de nuevo, ya que inconscientemente las vemos como "el agresor" (desencadenante). Un engrama también puede ser herencia del árbol genealógico, al igual que una experiencia vivida en el vientre de nuestra madre.

Esto nos puede provocar:

*Reaccionar de forma dramática, exagerada e impulsiva *Una total negación hacia algo en particular o todo lo contrario *Estrés e irritabilidad en presencia de las sensaciones grabadas por el inconsciente *Repetir las palabras escuchadas en el momento del BioShock (programante). *Reproducir algún tipo de síntoma, por ejemplo, una alergia *Decidir en consecuencia del Bioshock, por ejemplo: Mi inconsciente detecta el alcohol como agresor, entonces puedo ser abstemio, alcohólico, trabajar en algo relacionado con el alcohol, etc.

Otro ejemplo: Mi mamá vivió un Bioshock tocando la guitarra embarazada de mí donde le decían inútil. Cada vez que escucho música o agarro un instrumento me siento inútil. Un engrama es una información inconsciente que nos vuelve más sensibles a situaciones determinadas que en el pasado fueron un estrés emocional.

El engrama se forma cuando estamos "vulnerables" (física o emocionalmente), cuando estamos emocionalmente dispersos toda la información que recibimos va directamente al inconsciente. Un dato importante es que los engramas se pueden programar en cualquier momento de nuestra vida en el que sufrimos un impacto emocional, pero la gran mayoría se pueden detectar en la infancia. Para comprender el sentido que tiene el engrama tenemos que entender que el inconsciente es arcaico, simbólico e inocente, priorizando la supervivencia. Si vivimos una situación en la que nuestra supervivencia se ve afectada, el inconsciente intentará no volver a revivirlo. Gracias a la conciencia podemos integrar esa parte para no reaccionar de forma automática. Cuando te cuestionas porqué actúas siempre de la misma forma en una situación, estás saliendo del automatismo y dando la oportunidad de poder reaccionar de forma diferente; en el siguiente paso identificas el drama, estrés o BioShock vivido y comienzas a drenar emociones (algunas veces este viaje necesita una ayuda de alguien que observe desde afuera, ya que desde adentro de nuestras emociones se nos pueden escapar detalles). Qué sentías, qué pensabas, que querías decir y no dijiste, qué estabas haciendo, qué sensaciones tenías… La siguiente vez que vuelvas a percibir las sensaciones del BioShock, serás consciente de los movimientos y sensaciones que se te activan y ahora podrás elegir de qué forma actuar, ya no será un impulso automático, lo que te permitirá vivir cosas nuevas. Esto hace que integres las sensaciones y la experiencia pasada vivida, lo que desactiva el engrama.

Comparto un extracto de libro: "El Arte de Desaprender" de Enric Corbera sobre los engramas.

"El engrama es una marca orgánica sobre el tejido nervioso causada por un estímulo ocurrido en el pasado del individuo que será el soporte material de la memoria. Un engrama es una estructura de interconexión neuronal estable. Las redes neuronales establecen sistemas aferentes/eferentes inconscientes y mecánicos.

El engrama pertenece a la mente reactiva. Es en la mente inconsciente donde se almacena todo el dolor, las sensaciones, las palabras, los hechos, los lugares, los ruidos, etcétera".

Ejemplos:

*En el vientre materno estamos en estado alfa. Todo cuanto oímos se graba en nuestro inconsciente: los estados emocionales de mamá, si somos deseados o no, si mamá quiere abortar, si somos una molestia, etcétera. *Todo dolor físico o emocional de nuestros padres, de nuestros ancestros o, todo dolor físico o emocional que negamos u ocultamos. Esto nos hace repetir las mismas experiencias una y otra vez. Cuando tenemos un impacto emocional el inconsciente lo graba todo y nunca lo olvida. El engrama funciona aunque te quedes inconsciente, por eso podemos ir a buscar las causas emocionales que envuelven al impacto, las cuales nos permiten acceder al inconsciente para cambiarlas. Esto se reflejará en la vida experimentando situaciones que nunca antes habíamos vivido. Cuando esto sucede significa que el patrón de información del engrama ha cambiado, porque hemos cambiado nuestras emociones en relación al impacto emocional inicial. Cuando se activa un engrama puede transformar a la persona en una marioneta, dictándole conductas aberrantes. Todo engrama tiene sus palabras clave: "No puedo", "No debo", "No sirvo", "Qué dirán", etc. La activación de los engramas nos hace vivir ciertas enfermedades y nos predispone a todo tipo de situaciones que nuestro razonamiento no alcanza a comprender. Cada experiencia que has vivido en tu pasado ha dejado una huella y un registro en la memoria de tu cuerpo y tu mente, una grabación, una auténtica "programación".

La neuropsicología ha denominado "engrama" a esa huella grabada en el cuerpo-mente, especialmente en el inconsciente. Cada engrama actúa como un chip, un verdadero programa que desde el sistema de registro o proceso de información de tu inconsciente te dice cómo has de comportarte, cómo debes pensar, sentir e incluso reaccionar en cada situación.

Si un niño de dos años se aprieta los dedos con una puerta, en su mente quedará grabado el engrama "puerta = dolor", y en el futuro cada vez que vea una puerta, sin saberlo le tendrá miedo, porque la grabación le dice que las puertas producen dolor. Si una mujer vive su primera experiencia con la figura del hombre como un abandono, y no hace falta que sea un novio o pareja porque puede ser el propio padre en la infancia, grabará el engrama "hombres = abandono", y en la vida adulta esa mujer no podrá tener relaciones satisfactorias con los hombres porque hay un programa que le dice a su mente que la van a abandonar.

¿Se entiende cómo funcionan los engramas?

Ellos han estado condicionándote desde la trastienda toda tu vida sin saberlo, y no lo sabes porque la mayor parte de esas programaciones se registraron en etapas tan tempranas de tu desarrollo que las has relegado al inconsciente y olvidado por completo.

¿Para qué sirve todo esto?

Pues para algo muy importante, sin duda. Te sirve para entender que si no cambias el "programa", nunca podrás ser feliz y siempre te estarás boicoteando sin darte cuenta. Para establecer relaciones sanas y aprender a amar de verdad es imprescindible que modifiques la información de tus engramas negativos ya que si no siempre estarás dando información sin trascendencia. Y para cambiar el registro de tus engramas debes quitar conscientemente el componente negativo y contaminado de ese engrama o grabación y sustituirla por otro componente positivo que te dé la orden contraria a lo que habías registrado. Por ejemplo, si el chip es "hombre o mujer = abandono", el componente negativo aquí es "abandono", ya que la figura del hombre o de la mujer es neutra y no implica para nada ninguna carga o connotación en sí misma, pues dependerá de la carga emocional o significado que le dé nuestra mente según lo experimentado en las experiencias del pasado de cada uno. Entonces la sustitución se basa en buscar hombres o mujeres que sean capaces de acompañarte, quedarse contigo física, afectiva y psicológicamente, mantenerse a tu lado sin abandonarte, hombres o mujeres que te proporcionen la cercanía, la proximidad, el contacto, el calor humano, el afecto y la intimidad que necesitas. Te dirás: "¡ Pero eso es muy difícil...! ", y ahí es donde se ve el engrama en acción. El trabajo real consiste en pedirle abiertamente a uno o varios hombres o mujeres de confianza en tu vida, o a tus verdaderos amigos y amigas, que te den esa compañía, proximidad, calor y cariño que necesita tu niño o niña interior para sentir la necesidad vital satisfecha, y sobre todo abrirte a recibirlo la otra forma posible es el tratamiento que puede lograr el neuropsicólogo a través de la terapia. Si lo haces frecuentemente y repetidamente, el componente negativo del engrama poco a poco irá siendo sustituido por el positivo, hasta que llegará un día que la programación se habrá cambiado y el nuevo engrama será "hombres o mujeres = compañía y cariño". La transformación se ha producido, y tu mente inconsciente dejará de boicotearte dejando de atraer hombres o mujeres que te abandonan. Se trata de cambiar toda una programación o registro de información que le decía a tu personalidad el modo de comportarte en la vida y el tipo de experiencias, personas y situaciones que atraías. Cuando ese niño que se apretó los dedos en una puerta a los dos años, ya de adulto estuvo varias veces comiéndose un rico alimento, acariciando a un gato o un perro, y esas cosas le proporcionaban mucho placer (lo contrario de dolor), llegó un momento en que el engrama se modificó y ese componente de placer acabó sustituyendo y echando fuera al componente de "dolor". Y ese adulto-niño ya nunca más le tuvo miedo a las puertas. El trabajo consciente con los engramas es mucho más poderoso de lo que parece a simple vista, y es una herramienta curativa y transformadora muy grande. Aunque en la acción estamos aprendiendo a satisfacer nuestras necesidades básicas y carencias, en el fondo también estamos modificando los programas de nuestro cerebro y transformando las grabaciones de base que nos dice quiénes somos, cómo debemos comportarnos, y qué tipo de experiencias y personas ha de haber en nuestra vida. Es ir al núcleo del núcleo, a la raíz de nuestros problemas existenciales, a la causa real de lo que no funciona en nuestra vida. Los engramas son los "chips defectuosos" que arrastramos desde el pasado como traumas y conflictos sin resolver. Al igual que las experiencias positivas y de crecimiento, los engramas se graban y registran en vida en el inconsciente, y aunque olvidadas, esas experiencias vividas constituyen auténticas grabaciones y programaciones que se arrastran en forma de tendencias y patrones de creencia-actitud-comportamiento-cerebro hacia la vida adulta. Cada engrama es una constelación o conjunto de recuerdos físicos, emocionales, mentales y psicológicos de gran carga energética, procedentes de experiencias de diversos periodos de una vida, y con un tema vital, trauma o vivencia física o emocional similar. Podemos considerarlo una "experiencia condensada". Los engramas aparecen en el inconsciente como auténticas constelaciones vivas, dinámicas y complejas, que gobiernan nuestra vida consciente e influyen directamente en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, pero también es como percibimos a las demás personas, al mundo, y al modo en que pensamos, sentimos, respondemos y actuamos. Constituyen también las fuerzas dinámicas que se esconden detrás de nuestros síntomas físicos, actitudes emocionales, estados de ánimo e incluso enfermedades, así como detrás de los conflictos en nuestras relaciones y nuestros comportamientos irracionales. Aunque sean inconscientes y provengan de muy atrás, los recuerdos de los traumas físicos o emocionales contienen una carga de dolor muy fuerte, carga energética que juega un importante papel en la génesis de los trastornos emocionales y de las enfermedades psicosomáticas, las neurosis y las psicosis.