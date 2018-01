Tiempo de debut para Messi que quiere ir por todo

Fotos PANORAMA. Lionel Messi tendrá grandes desafíos en este 2018 y con el Mundial de Rusia como principal objetivo.

07/01/2018 -

Lionel Messi jugará hoy su primer partido de 2018, un año que puede convertirse en el de mayor trascendencia de su carrera profesional si consigue el sueño deportivo que lo desvela: ganar el Mundial de Rusia.

El astro rosarino se presentará con Barcelona, cómodo líder de la Liga de España, en el Camp Nou desde las 12.15 de Argentina frente al modesto Levante.

En otro partido, Celta de Vigo recibirá al Real Madrid. Los demás serán Leganés vs. Real Sociedad; Villarreal vs. La Coruña y Athletic Bilbao vs. Alavés.

Mañana se completará la fecha con Málaga-

Espanyol.

Por otro lado, Betis se adueñó anoche de una nueva edición del clásico andaluz y batió como visitante al Sevilla por 5-3.

Previamente, el argentino Ángel Correa marcó un tanto en el triunfo 2-0 de Atlético Madrid sobre Getafe, para afirmarse en el segundo lugar de la tabla.

Con el estreno de Luciano Vietto (ex Racing), que ingresó en el curso de la segunda mitad, Valencia se mantiene a tiro de las posiciones de vanguardia, al ganarle por 2-1 a Girona.