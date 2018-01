Ezequiel Barco volvió a faltar y sigue presionando

Fotos FIRME. Pese a sus 18 años, Ezequiel Barco se plantó ante la dirigencia del Rojo y comenzó una "huelga".

07/01/2018 -

Por tercer día consecutivo, ayer el mediocampista juvenil Ezequiel Barco no se presentó a las prácticas de Independiente, cuya dirigencia realizó una contraoferta para su venta al Atlanta United de la Major League de los Estados Unidos.

Ayer, Barco volvió a ausentarse del entrenamiento del "Rojo" en el predio de Villa Domínico, donde tampoco estuvo Walter Erviti, dado de baja por el entrenador Ariel Holan y quien rescindirá su contrato con la institución en las próximas horas.

El juvenil de 18 años, autor del penal que le dio la Copa Sudamericana a Independiente semanas atrás, tiene contrato hasta junio de 2019 y está molesto con la dirigencia por el rechazo de la oferta de 16 millones de dólares que realizó el Atlanta United de la MLS.

En las últimas horas del viernes, la Comisión Directiva encabezada por Hugo Moyano se reunió con Ariel Holan y ambas partes decidieron abrir las negociaciones con el Atlanta United de Estados Unidos.

El conjunto de Avellaneda tiene sobre la mesa una oferta por 13 millones de dólares de parte del equipo estadounidense más un dinero por objetivos a cumplir a lo largo de la temporada y una plusvalía del 30 por ciento en caso que el juvenil sea vendido antes de finalizar el 2019.

Contraoferta

El "Rojo" no aceptó la propuesta del club estadounidense y le envió una contraoferta: pretenden 15 millones de dólares para vender al jugador. Pero la CD de "Rojo" sabe que, como no hay otros clubes interesados en el juvenil, no hay mucho margen para exigir un aumento sideral en las cifras pretendidas.

Pero estas modificaciones en las condiciones fueron mal vistas por el jugador, que determinó pegar el faltazo a la primera práctica de 2018.

Y esta situación fue comprendida por Ariel Holan, quien lejos de ponerse el traje de juez para juzgarlo, sostuvo que no ve con malos ojos la transferencia, pese a lo que representa su salida para la institución desde lo deportivo.

"Si le sirve al club y a él yo no tengo nada que hacer. Podría ser egoísta y pedir que Barco se quede", afirmó en conferencia de prensa el jueves de la semana pasada.

"Son cifras muy altas y convenientes para la institución como lo fue la venta de Rigoni. El club debe seguir consolidándose económica y financieramente porque el desafío es seguir siendo competitivos. No podemos descuidar el campeonato y también tenemos la Recopa", aclaró el DT que a fines del año pasado anunció que dejaba el club, pero finalmente dio marcha atrás en su decisión y se quedó.