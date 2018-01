En la costa este de Estados Unidos se soportarán -30º C

Fotos RIESGO. Una temperatura de -30º puede congelar en media hora.

07/01/2018 -

NUEVA YORK, Estados Unidos. La costa este de Estados Unidos se enfrenta este fin de semana a una ola de frío polar que hará caer los termómetros hasta -30 grados y con sensaciones térmicas más agudas, tras la tormenta de nieve que dejó una veintena de muertos entre el jueves y el viernes.

"Temperaturas gélidas y peligrosos vientos fríos han envuelto a buena parte del este de Estados Unidos este fin de semana. Tomen precauciones para evitar congelación mientras estén fuera", avisó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Los puntos más frígidos del país serán los picos de las Montañas Blancas, en New Hampshire, donde según The New York Times el mercurio alcanzaba previsiblemente unos -40 C el viernes por la noche, con una sensación térmica inferior a -70 C.

Se emitieron avisos y alertas por vientos helados en buena parte del noreste, desde Washington D.C. hasta Maine, pasando por Nueva Jersey, Pensilvania, Nueva York y Boston, que estarán vigentes hasta hoy.

El NWS advierte que el aire y el viento pueden ser de casi -30 C y "causar congelación en tan poco como 30 minutos de exposición de la piel", por lo que recomienda llevar gorros y guantes para evitar hipotermias.

En zonas del interior, como el sur de Vermont, los vientos pueden alcanzar -40 C y provocar congelación en 10 minutos.