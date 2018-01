Obama será el primer invitado del programa de Letterman

-

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama será el primer invitado del nuevo programa de entrevistas de David Letterman, que emitirá la plataforma de contenidos digitales Netflix.

La transmisión, que llevará por título "My Next Guest Needs No Introduction" ("Mi siguiente invitado no necesita presentación") y tendrá una emisión por mes, se estrenará el próximo 12 de enero y marcará el regreso de Letterman tras su retirada en 2015, señaló un cable de la agencia EFE.