Néstor Garnica se confesó: "Me pongo más nervioso cuando toco en Santiago del Estero que en otros lugares"

07/01/2018 -

Néstor Garnica se presentó en la segunda noche de la 47ª edición del Festival de la Chacarera y el público lo ovacionó al punto tal que el violinero hizo hincapié al final del show en que la respuesta del público transformó esa presentación en algo muy especial para él.

"No me pasan todos los días estas cosas, me pasan una vez cada tanto, y sobre todo en el Festival de la Chacarera al que vengo hace años porque soy convocado por los organizadores, lo cual les agradezco. Me alegra formar parte de una grilla muy importante. Para mí este festival es algo muy santiagueño que no debe morir", dijo Garnica en conferencia de prensa.

Y agregó: "El santiagueño es especial, Santiago de Estero es muy especial. Me pongo más nervioso cuando vengo a tocar en Santiago que en otros lugares, porque aquí uno viene a tocar para la familia, los amigos, para gente que te ha visto crecer. En otros lugares es diferente, uno va de otra manera, con otra predisposición. Es algo muy importante lo que me pasó aquí. Presenté temas nuevos. Me preparé mucho para venir".

Por otra parte, felicitó a los organizadores "que también van creciendo. Este festival no es lo mismo que el de años anteriores, y es importante que crezcan como productores y hacedores de un festival tan importante como es el de la chacarera. Es un paso adelante que da no sólo la familia Carabajal, sino todos los santiagueños porque es un festival que le pertenece a Santiago y que si bien son ellos los hacedores, porque sin ellos no hubiera existido el festival, es importante que nosotros podamos estar y darnos cuenta de lo importante que es", explicó.

Garnica hizo hincapié en que hay una cartelera muy santiagueña que se van ampliando a otras provincias, como Jujuy en el caso de su segunda noche. "Me gusta tocar en Santiago", finalizó.