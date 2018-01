Vidal: "Hay mafiosos que hoy están presos y que antes estaban protegidos"

Hoy 08:28 -

"Lo más importante es lo que no se ve", dijo la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cuando intentaba hacer un balance de su gestión desde que asumió la gobernación de la provincia en 2015. "Lo que no se ve son 7.900 policías que están fuera de la fuerza por corruptos y vamos a seguir, no es una purga, es una política, lo que no se ve es que un día como hoy todos hablamos de Marcelo Balcedo; pero hay Balcedos y hay Caballos Suárez (sic) y hay mafiosos que hoy están presos y que antes estaban protegidos", continuó Vidal, que participaba del programa inaugural de La Noche de Mirtha en Mar del Plata.

La gobernadora se refería así al sindicalista Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), que junto a su esposa Paola Fiege fue detenido el jueves en su mansión de Piriápolis, Uruguay, dentro de una causa en la que se investigan operaciones de lavado de dinero por un monto superior a los $80 millones ocurridos entre 2012 y 2013.

Luego, y tras asegurar que ni ella ni el presidente Mauricio Macri son parte de las mafias, la gobernadora siguió refiriéndose a sus más de dos años al frente de la provincia. "A veces pasan muchas cosas que la gente no sabe pero que van avanzando. Lo más lindo de todo, que me tiene muy contenta, es que en esta temporada gracias a que hemos trabajado tanto y la incluyo -dijo señalando a la conductora- en la playa pública todo es gratuito".

Segundos después, agregó: "Todavía falta mucho; pero empezamos, que es lo importante. Hay más de 2.200 obras, todos los municipios tienen obras, no hay un vecino que pueda decir que en su municipio no se hizo o no se empezó una obra".

Como ya es usual, la referente oficialista señaló como otro gran logro de su gestión al aumento de presupuesto en los comedores escolares. Así explicó que un millón y medio de chicos que comían con $6,30 por día hoy lo hacen "con un 100% de aumento y comen carne, verduras y frutas".

Mientras contaba que desde que asumió la titularidad del gobierno provincial duerme poco y que nunca apaga el celular, habló sobre la posibilidad de ser candidata en 2019. "Todavía no lo decidí, falta", expresó. "¡Sea candidata, la gente la va a votar María Eugenia, la gente la adora!", la alentaba Mirtha. Vidal, con una sonrisa, respondió: "¡Como si fuera tan fácil! Hay que hacer mérito todos los días, no hay que dormirse en los laureles".

El Fondo del Conurbano

En diciembre, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley de adhesión al pacto fiscal firmado entre la Nación y las provincias y que restablecerá los recursos correspondientes al Fondo del Conurbano. Sobre ello, la gobernadora explicó que, este año, la provincia recibirá los mismos fondos que en 2017 y que el Fondo del Conurbano terminará siendo "más un legado que algo que vamos a ver en este mandato". De esa manera detalló que la provincia recibirá la totalidad del monto establecido -65.000 millones de pesos- recién en 2019.

"Pero igual es algo muy importante porque por primera vez los bonaerenses recuperaron plata que les correspondía", dijo. Su intención era dejar en claro que en el año que comienza no variarán los fondos percibidos: "Porque si no parece que de repente la provincia va a tener un montón de plata; son los mismos fondos, solo que ahora están puestos dentro de la coparticipación y antes no estaban ahí, eran ayuda del Gobierno Nacional".