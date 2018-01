Faiq Bolkiah, tiene 19 años y es el futbolista más rico del mundo

07/01/2018 -

Cuando uno relaciona los conceptos millones de dólares y fútbol, inmediatamente se le vienen a la cabeza Ronaldo, Messi, Neymar, o algún otro jugador de grandes ligas y de renombre. Sin embargo, aunque resulte difícil de creer, cuando se habla del jugador más rico del mundo, ninguno de ellos llega a la cifra que presume un joven jugador de 19 años perteneciente al Leicester City de Inglaterra.

Se trata de Faiq Jefri Bolkiah, sobrino de Hassanal Bolkiah, el Sultán del Brunéi, un pequeño país asiático de poco más de 400.000 habitantes. La familia de este talentoso extremo derecho que firmó contrato con los 'Foxes' en mayo de 2016, tiene una riqueza estimada de 20.000 millones de dólares.

De acuerdo a lo informado por el diario inglés Mirror, Bolkiah llegó a gastar alrededor de 35 millones de dólares en un mes entre autos de lujo, accesorios de oro blanco y relojes. Además, cuentan que sus mascotas favoritas son los tigres y los leopardos.

Su familia, no menos ostentosa, posee una impresionante colección de autos en donde se destaca la presencia de casi 600 Rolls-Royces. (poseen cerca de 600 Rolls-Royces). Aparte, son propietarios del palacio más grande del mundo, valuado en 350 millones de dólares. Su padre, hermano del Sultán, se desempeña como jefe de la Agencia de Inversiones de Brunei, que depende del Ministerio de Finanzas del diminuto país. El hombre, cuando celebró sus 50 años, le pagó casi 17 millones de dólares a Michael Jackson por un show privado.

Por su parte Faiq Jefri, que nació en Los Angeles (Estados Unidos), llegó muy joven al fútbol inglés. Comenzó su carrera en el AFC Newbury para ingresar en 2009 a la academia del Southampton. Cuatro años más tarde, firmó su primer contrato con el Arsenal FC. Luego tuvo un paso por el Chelsea y, en mayo del 2016, llegó al Leicester City.

A pesar de su vida y familia llena de extravagancias, Faiq Bolkiah entiende perfectamente que cuando juega al fútbol, su dinero no vale nada ni tampoco puede comprarle un lugar entre los grandes: "He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre he disfrutado salir al campo y tener la pelota a mis pies. Mis padres siempre me han apoyado en lograr mi sueño de ser futbolista", contó.