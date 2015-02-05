CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Enero 2018

A LAS 21.30 EL SULTÁN

-

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 JOSÉ DE EGIPTO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.25 #HASHTAGVIAJEROS

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 OJOS DE VIDEOTAPE

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 AMOR EN GUERRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN VIAJE

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1RA. EDICIÓN

15.00 LA TOCATA

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET CAPITALINA

20.00 GIGANTES DEL SUR

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN

22.30 VIVIR SGO.

CANAL 4

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS TV

PELÍCULAS

CINEMAX

07.07 10.000 A.C.

09.04 ENEMIGO PÚBLICO

11.37 DESAFÍO AL TIEMPO

13.58 DICEN POR AHÍ

15.50 LETRA Y MÚSICA

17.48 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS VECES

19.41 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

22.04 SIN ESCAPE

TCM

09.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.56 LA NIÑERA

10.22 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS

12.11 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

14.02 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

15.55 TRIPLE IDENTIDAD

17.51 LOS CAZAFANTASMAS

19.47 TOOTSIE

22.00 CORAZÓN DE CABALLERO

TNT

06.00 BATMAN INICIA

08.30 TITANES DEL PACÍFICO

10.49 ALFOMBRA ROJA DE LOS GOLDEN GLOBES

11.39 GOLDEN GLOBE AWARDS

14.09 LOS INCREÍBLES

16.12 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

16.14 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

18.29 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

18.30 EL IMPLACABLE

20.23 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

20.25 AVIONES

22.00 OUIJA

23.34 HIJOS DE LA MAFIA

01.14 ESCUADRÓN ANTIGÁNGSTER

SPACE

06.56 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL ORIGEN DE LA JUSTIC

09.09 EL RESCATE

11.24 SIN ESCAPE

13.05 EL GUERRERO ROJO

14.42 D-TOX

16.23 BIENVENIDO A LA JUNGLA

18.01 LA MONTAÑA EMBRUJADA

19.55 THOR. UN MUNDO OSCURO

22.00 LA ENTREGA INMEDIATA

23.46 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO

CINECANAL

11.00 KARATE KID II, LA HISTORIA CONTINÚA

13.00 LA ERA DE HIELO 2

14.35 TITANIC

17.45 X-MEN 2

20.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA. CONTRAATAQUE

22.00 LA ERA DE HIELO 5

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 TEEN WOLF

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

LA SALAMANCA, EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, ‘POCHI’ CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 10/01 21:00 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

08/01 - 10/01 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (2D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

08/01 - 10/01 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 10/01 22:30 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) 08/01 - 10/01 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)

27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL10/01 22:35 (Cast)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

08/01 - 10/01 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

08/01 - 10/01 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

JEEPERS CREEPERS 3 (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 10/01 22:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 2D 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 3D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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