CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Enero 2018
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 JOSÉ DE EGIPTO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.25 #HASHTAGVIAJEROS
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
11.00 INVOLUCRADOS
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 OJOS DE VIDEOTAPE
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 AMOR EN GUERRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN VIAJE
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1RA. EDICIÓN
15.00 LA TOCATA
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET CAPITALINA
20.00 GIGANTES DEL SUR
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN
22.30 VIVIR SGO.
CANAL 4
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.07 10.000 A.C.
09.04 ENEMIGO PÚBLICO
11.37 DESAFÍO AL TIEMPO
13.58 DICEN POR AHÍ
15.50 LETRA Y MÚSICA
17.48 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS VECES
19.41 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
22.04 SIN ESCAPE
TCM
09.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.56 LA NIÑERA
10.22 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS
12.11 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
14.02 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
15.55 TRIPLE IDENTIDAD
17.51 LOS CAZAFANTASMAS
19.47 TOOTSIE
22.00 CORAZÓN DE CABALLERO
TNT
06.00 BATMAN INICIA
08.30 TITANES DEL PACÍFICO
10.49 ALFOMBRA ROJA DE LOS GOLDEN GLOBES
11.39 GOLDEN GLOBE AWARDS
14.09 LOS INCREÍBLES
16.12 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
16.14 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
18.29 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
18.30 EL IMPLACABLE
20.23 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
20.25 AVIONES
22.00 OUIJA
23.34 HIJOS DE LA MAFIA
01.14 ESCUADRÓN ANTIGÁNGSTER
SPACE
06.56 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL ORIGEN DE LA JUSTIC
09.09 EL RESCATE
11.24 SIN ESCAPE
13.05 EL GUERRERO ROJO
14.42 D-TOX
16.23 BIENVENIDO A LA JUNGLA
18.01 LA MONTAÑA EMBRUJADA
19.55 THOR. UN MUNDO OSCURO
22.00 LA ENTREGA INMEDIATA
23.46 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO
CINECANAL
11.00 KARATE KID II, LA HISTORIA CONTINÚA
13.00 LA ERA DE HIELO 2
14.35 TITANIC
17.45 X-MEN 2
20.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA. CONTRAATAQUE
22.00 LA ERA DE HIELO 5
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 TEEN WOLF
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, ‘POCHI’ CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 10/01 21:00 (Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
08/01 - 10/01 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA (2D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
08/01 - 10/01 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 10/01 22:30 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) 08/01 - 10/01 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)
27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL10/01 22:35 (Cast)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
08/01 - 10/01 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
08/01 - 10/01 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
JEEPERS CREEPERS 3 (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 10/01 22:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 2D 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 3D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
EL GRAN SHOWMAN ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)