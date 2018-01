FÚNEBRES | 8 de Enero de 2018

Hoy 22:09 - FALLECIMIENTOS





- Abraham Turk

- Adela Judro de Afur

- Ignacio Víctor Lizárraga

- Onésimo Enrique Arce (Sachayoj)

- María Isabel Ávila (La Banda)

- José Domingo Ortiz

- María Cristina del Carmen Luna (Nva. Esperanza)

- Rubén Germán Ramírez (Estación Robles)

- José Campos

Sepelios Participaciones

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Judith Córdoba de Agostinelli participa con profunda tristeza el fallecimiento de su querida amiga. Acompaña en el dolor a su hijo Federico, hermanos y familia. Eleva oraciones por su feliz resurrección.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Andrés Luis Agostinelli participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida y respetada colega, acompaña a su familia en estos tristes momentos.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. María Inés Arredondo y María Cristina Arredondo de Madoery participan con dolor su fallecimiento. Descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Pepita Ibáñez y familia, acompañan a su hijo, sobrinos, hermana en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Lydia Sthela Trejo, su hija Jorgelina y Baltazar participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Zulma y acompañan a su hijo Federico y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. César Monicci Kuran, su esposa María del Carmen Parente, sus hijos Florencia y Emiliano participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan fraternalmente a su hijo Federico y a su hermana Estela. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. María del Carmen Vera y hermanos participan con dolor la partida de la querida Zulma y acompañan a su entrañable amiga Estela, a su hijo Federico y demás familiares en estos difíciles momentos. Rogando por una cristiana resignación y el eterno descanso del alma de Zulma.

CAMPOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Sus hijos Marta, Luis, Raúl, Liliana y Fabián. Sus hijos políticos. Sus nietos Soledad, Cristian, Luciano, Ayelén, Daiana, Xiomara, Camila, Lucía, Leandro, Lucas. Sus bisnietos, Micaela y Matías y demás familiares. Sus restos serán inhumados, hoy 16 hs, en el cementerio La Piedad. Cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. "Yo soy la vida y resurrección el que cree en mi aunque muera vivirá". Fabián Pacheco y flia., Dra. Paz Lines Nora, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. " Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad". Comunidad Carismatica Catolica Monseñor Santiago Salazar (Talleres de Recuperacion de Adicciones) participan con dolor el fallecimiento de la hermana de los servidores Nena y Juan. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Los amigos, compañeros y colegas de su hija Clarita de Anglo Banda, la acompañan en este momento difícil que le toca vivir y piden oraciones en su memoria. Y que brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. La Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, sub Comisión de Jubilados, acompañan a su amigo Pocholo Juárez por la pérdida de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del Colegio Cristóbal Colón de Árraga, participa el fallecimiento de la madre de la profesora Adriana Salvatierra.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Dora de Ledesma y familia, participan su fallecimiento y acompañan a Adriana en este difícil momento.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Lita Ledesma y Armando Quiroga participan su fallecimiento y acompañan a Adriana y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. El Departamento de Artística del Colegio Cristobal Colón de la localidad de Árraga, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su colega y compañera Adriana. Ruegan oraciones por su eterno descanso y acompañan a su familia en este momento.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga Nivel Primaria, participan y acompañan en el dolor por el fallecimiento de la madre de la Profesora Clara Salvatierra. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Gladys y Patrín Rodríguez; sus hijos Mabel, Raquel, Martín e Iván, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. "Que brille para ella la luz eterna y que el Señor te reciba en sus brazos como uno de sus Angeles". Sus hijos Maria Antonia, Mario Antonio, y Gustavo Ramón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Te fuiste para encontrarte con Abraham y El Señor. Te vamos a extrañar, hasta pronto Viejita !!. Sus hijos Gustavo y Silvia, tus nietos Ignacio y Maximiliano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Ñaña querida vivirás siempre en nuestro corazón, tu ejemplo de vida nos servirá para continuar este camino hasta que nos volvamos a encontrar. Sus hijos Mario, Lucrecia y tus nietos Esteban, Lourdes, Mariano y Abril, participan con profundo dolor tu partida y rogamos por la paz de tu alma.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Sus hijos María Antonia, Mario Antonio, Gustavo, h. pol. Lucrecia, Silvina, nietos Esteban, Lourdes, Mariano, Maximiliano, Ignacio, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Su hermana política Sara Turk, su hija Adriana Judro e hijos Acompañan a María Antonia, Mario y Gustavo en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Sus hermanos políticos Suárez Espeche Jorge, Elías Doris Liz y sus hijos Suarez Lautaro y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Su sobrina y sobrina nieta, Maria Celia Afur y Virginia Borelli Afur, acompañan en este dificil momento a sus primos Maria Antonia, Mario y Gustavo y a sus respectivas flias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. El Sindicato de Luz y Fuerza acompaña a su compañero Gustavo Afur y demás familiares por la pérdida de su madre Ruegan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. José Gómez y flia., acompañan en este momento de dolor a su amigo Gustavo Afur y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Las amigas de nuera Lourdes te recordarán con cariño; Guadalupe, Virginia, Camila, Inés, Josefina, Luisina, Macarena. Marisol, Pilar, Virginia, Elena, y Guadalupe acompañamos a toda su flia. en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Emilio Salomón, Nelly Mayuli, sus hijos Emilio y Virginia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Tus amigos del grupo de la Roca; Abelardo, Dani, Fernando, Campeón, Juan, Mono, Luis, Walter, Luis, y José participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Alejandra Padilla y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Atilio, Richard, Shalo, Violeta, Sarita y Silvia Chara y respectivas familias, participan de su fallecimiento y acompañan a Mario y a su flia. en este difícil momento.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Shalo Chara y flia, participan de su fallecimiento y acompañan a su amigo Mario en este difícil momento.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Elda Chazarreta de Afur, sus hijos Monica Patricia, Amado y Karina Adriana y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañamos a sus hijos y nietos en el dolor. Pedimos a Dios consuelo y resignación.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Celia Genoveva Ruiz de Afur, sus hijos María Celia, Roberto, Alejandra, Benjamín, Gabriela, Luciana y Corina; nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Sus consuegros Hugo Elías y Rosa Esther; sus hijos Walter y Gabi; Doris y Jorge; Silvina y Gustavo; Marcelo e Inés; Miryam y Jorge y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, IGNACIO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Sus hijos Teresita y Kike, h. pol. Omar y Lucy, nietos William, Cintia, Ivana, Angela y bisnietos part. su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LIZÁRRAGA, IGNACIO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Compañeras del Departamento de Enfermería del Hospital Regional, participan el fallecimiento del padre de la Lic.Teresita Lizárraga. Ruegan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, IGNACIO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Hugo y Esther Dinardo, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Tere, su nieto Willi y toda su familia. Ruegan por su descanso eterno y cristiana resignación para su familia.

MARTINETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Lucía Vega participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía Rosita, acompaña en este doloroso momento a su amiga Isabella Nelli. Ruega oraciones en su memoria.

MARTINETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. CPN. Mario Vega, su esposa CPN. Silvia de Vega y sus hijas participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Rosita, acompañan en este doloroso momento a Fernando y Eugenia Vaccari. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Su esposa Eva Yolanda Cruz, sus hijos Marisa, Víctor y Corina, sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados, hoy 11 hs, en el cementerio Los Flores. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. 4219787.





Invitación a Misa

ABUD, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. Su hija politica Nelly, sus nietos Fernanda, Belén, Ángeles, Ricardo, Huerto, Cristian, Ale y nietos politicos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

BASUALDO, AURORA ESTELA (Loly) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/12|. Al cumplir seis años de su fallecimiento, sus hermanos Chiny, Cacho, Nene Basualdo, mandarán oficiar una misa en la Catedral Basílica a las 20.30 horas, para rogar por el eterno descanso de su alma. Siempre te recordaremos porque sigues muy presente en nuestras vidas.

GAUNA, RAMONA AMÉRICA (EVA) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda, porque tu vida fue mi vida desde el punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida, sus hijos Miriam y Carlos; sus nietos Joaquín, Bruno; sus hijos políticos María, Álvaro; sus sobrinos Hugo, Luis, Gustavo, Víctor, Karina, Diego; sus sobrinos nietos, hermanos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Belgrano, al cumplirse nueve días de su partida.

RUMIÉ CHEQUER, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/14|. Cerca, bien cerca. Estoy...en algun lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor...pero si puedes sentirlo. No, no estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Solo muere quien es olvidado. Y volveremos ha estar juntos. Mientras tanto estaré aqui, a tu lado. Cerca bien cerca... hasta el último dia de tu viaje. Su esposa Stella Milet, sus hijos Danisse, Gabriel e Iustina, su madre Sara y demás familiares invitan a la misa a realizarse en la Iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse cuatro años de la partida fisica de nuestro amado Jorge.

YÁÑEZ, CARLOS MAMERTO (Chiche) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/15|. Querido Chiche, hoy se cumple tres años de tu partida al Reino Celestial y aún sigues presente en nuestras vidas, pero sos el ángel que nos das las fuerzas para seguir adelante, siempre estarás en nuestros corazones. Tu esposa María del Carmen Basualdo, tu hijo del corazón Mario y tus nietas invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. para pedir por su eterno descanso.

ZARCO, ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Su esposa Maria Fernandez, sus hijas Susana y Adriana, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

ABUD, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. Hoy se conmemora un año de tu partida aunque nos haces mucha falta nos consuela la idea de que descansas en paz. Te amo con el alma abuela querida. Tu nieta Fernanda.

GUARDO, RITA MARÍA AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/98|. Princesa hoy estarías cumpliendo tus jóvenes 20 años, quedó en mi la ilusion de poder verte crecer y muchos sueños inconclusos a Dios le pido que los ángeles te canten el Feliz Cumple y te llene de besos ya que yo elevo la mirada a lo infinito y en un abrazo imaginario te daré los besos guardados en mi alma. Tu mamá Maria y tu hermano Matías, ruegan una oración en tu memoria.

HERRERA, MARCELO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/14|. "Sonríe porque he vivido. Abre tus ojos y ve todo lo que he dejado. Tu corazón está lleno de amor por lo que compartimos. Haz todo lo que nos gustaba hacer: "abrir los ojos, sonreír, amar y seguir". Hace 4 años te adelantaste en este viaje a tu nueva vida. Tu familia y amigos siempre recuerdan tu sonrisa contagiosa y esas ganas de vivir cada momento plenamente. Una sonrisa y una oración en nuestros labios y corazón. Te amamos hijo! Hasta que nos volvamos a encontrar para darnos ese abrazo eterno. Sus padres, hermanos y abuelas.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ÁVILA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18| Sus hermanos Rosa y Segundo, sobrinos y vecinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL..





Invitación a Misa

SÁNDEZ, MARCELO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/16|. Al cumplirse 2 años del paso a la vida eterna. Su esposa Estela, sus hijos Walter y Daniel y nietos ruegan una oración en su memoria e invitan a la misa que se realizará el día lunes 8 del corriente mes a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de La Banda.

SUÁREZ, PABLO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. No sufran, si ustedes lloran, yo también lloro, si sufren por mi partida es difícil que yo duerma tranquilo. Si no pueden olvidarme traten de no sufrir al recordarme, yo quiero que sigan sin mí y que sean felices y por más lejos que yo esté a su lado siempre estaré. Su esposa Gisela y su hijo Giovanni, sus padres y toda su flia., invitan a la misa que se oficiará hoy 08/01/18 a las 20:30 hs en la iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARCE, ONÉSIMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Su esposa, hijos, hijos pol. nietos, bisnietos, amigos, familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Sachayoj. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNO SRL.

LUNA, MARÍA CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Su esposo José Eduardo Paz, sus hijos Valeria, Ruben, Javier, Vanesa y Walter, su sobrina María Rosa y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Nueva Esperanza. COCHERIA NORTE. La Plata 162- Tel. 4219787.

PARRA DE MURAD, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Luis Rodolfo Paz, Maria Alicia Cáceres de Paz y su familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de María Josefa. Acompañan a su familia en tan difícil momento.Elevan oraciones en su memoria.

PARRA DE MURAD, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Elisa García y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

RAMÍREZ, RUBÉN GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Sus padres, su abuelo, hermanos, su hijo Luciano, sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Estación Robles a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.