Terranova se tiene confianza para la prueba

Fotos CHANCE. Orly Terranoova dijo contar con un buen auto.

08/01/2018 -

El argentino Orlando Terranova (Mini) aseguró que se veía con serias opciones de terminar tercero de no haberse quedado atascado en la arena a veinte kilómetros de la meta. "Cometí un error, y no se puede hacer mucho más. Solo queda enojarse", explicó Terranova, quien terminó la etapa en la quinta posición, a 12 minutos y 53 segundos del francés Cyril Despres (Peugeot), ganador del día. Sin embargo, el argentino valoró que la etapa "fue muy agradable, cien por cien Dakar", pues tuvo 267 kilómetros cronometrados, de los que el 90% fueron fuera de pista, en su mayoría sobre arena y dunas. Terranova indicó que el automóvil que conduce "está a un nivel muy bueno", por lo que confió en no volver a cometer errores para tener buenos días en las próximas etapas, que también se desarrollarán sobre dunas. l