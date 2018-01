Calu Rivero contó por qué no denuncia a Juan Darthés en la Justicia

Hoy 11:32 -

Calu Rivero acudió una vez más a las redes sociales para hablar del presunto acoso sexual de Juan Darthés hacia ella durante las grabaciones de Dulce Amor, en 2012. Y, en ese sentido, la joven actriz explicó por qué no denuncia a su ex compañero en la Justicia.

En detalle, la it girl nacida en Catamarca ya había explicado en Instagram y Twitter que en su momento había preferido no hablar del tema "por miedo a ser tomada por la chica problemática" en el contexto que más ama, y que según ella es el actoral.

Aclarado eso, y luego de recibir el apoyo de numerosas figuras del medio, como María Valenzuela, Griselda Siciliani y Alfredo Casero, entre otros, decenas de fans comenzaron a cuestionarle a Calu por qué no denunciaba a Darthés en la Justicia ahora.

Entonces, Rivero publicó este domingo a la noche en su cuenta de Twitter un texto en donde explica los motivos que la alejan de Tribunales por motus propio.

"¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescripta. Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia porque venció el tiempo fijado por la ley. Esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible", comenzó explicando la joven artista en su descargo virtual.

Y siguió: "Pero lo que no está prescripto es el dolor. Por mí, por todas, no nos callemos, ayudémonos, saquemos de la oscuridad las experiencias, para que el mensaje sea claro, porque sólo así no quedarán dudas que #NoEsNo".

Cabe destacar que el caso Rivero-Darthés resurgió en los medios hace pocas semanas, luego de que la actriz fuera entrevistada por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, y allí confirmara los excesos de su colega durante las filmaciones de Dulce Amor.

"Dejé que hablen mucho, me fui calladita y dejé que digan la tonta que deja una serie. Yo no tenía las armas suficientes para hablar, pero ahora me siento súper segura y equilibrada después de años de terapia, pero lo que más sufrí es haberme distanciado de la actuación, porque me costó volver a confiar en un compañero de elenco", reconoció al respecto.

"Después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo. La verdad es poderosa porque sana. La verdad aparece sólo si nos atrevemos a decirla. Ya lo hice. Ya no me callo más. #noesno", agregó Calu en las redes sociales luego de esa entrevista radial que marcó un antes y después en su carrera y en la de Darthés.

Por su parte, el actor y galán de novela desmiente todo tipo de acoso y mucho más abuso hacia quien fuera su compañera. "Soy yo el que dice #NoEsNo. No, a la mentira. No, a dejar pasar. No, a conformarme con disculpas y retracciones. No, a renunciar a que el daño me sea íntegramente reparado. De ahora en más será la Justicia quien deba pronunciarse", destacó el actor en su descargo también 2.0 en referencia a la demanda por daños y perjuicios que ya le inició a la actriz con la abogada Ana Rosenfeld.