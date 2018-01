Cacho Castaña pidió disculpas por lo que dijo de las violaciones

Fotos

Luego de su polémica frase, Cacho Castaña hizo público un descargo en el que pide disculpas a todos aquellos que haya podido ofender con sus declaraciones. “No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario”, señaló.

“He hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años”, manifestó el “Matador”.

Y agregó: “Hace 60 años era divertido, hoy en día no es divertido y se me escapó. Tiré el refrán como lo aprendí yo, pero quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención”.

Esta mañana, durante el programa que conduce Mariano Iúdica, el cantante lanzó: “Si la violación es inevitable, relájate y goza”. De inmediato, en las redes sociales lo criticaron duramente y lo acusaron de apología de la violencia contra la mujer.