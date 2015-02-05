CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Enero 2018
A LAS 19.00 JOSÉ DE EGIPTO
Por El Liberal
Hoy 21:01 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONT.)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 JOSÉ DE EGIPTO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONT.)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.25 #HASHTAGVIAJEROS
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
11.00 INVOLUCRADOS
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 OJOS DE VIDEOTAPE
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 AMOR EN GUERRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LUNFARDO ARGENTINO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 DE A DOS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA TOCATA
19.30 ARABESC
20.00 ESTUDIO ABIERTO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.16 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?
09.12 MI SEMANA CON MARILYN
11.03 BAILE URBANO
13.19 BIENVENIDO A CASA, ROSCOE JENKINS
15.32 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
17.56 ME LLAMAN RADIO
20.08 ANTES DE PARTIR
22.00 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
TCM
08.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.04 LA NIÑERA
09.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.12 LA NIÑERA
11.38 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
13.31 COYOTE UGLY
15.19 TOOTSIE
17.33 ALGUIEN SABE DEMASIADO
19.34 CORAZÓN DE CABALLERO
22.00 WATERWORLD
TNT
06.00 PAPÁ ES UN ÍDOLO
07.19 EL IMPLACABLE
09.05 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
10.38 INCORREGIBLES
12.09 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
14.25 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
14.27 DINOSAURIO
15.53 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
15.54 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
18.35 AVIONES
20.09 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 GODZILLA
00.21 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
00.22 ESCUADRÓN ANTIGÁNGSTER
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
07.08 D-TOX
08.52 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO
11.19 EL GUERRERO ROJO
12.56 ¿QUIÉN SOY?
14.52 LA VENGANZA DEL YETI
16.28 LOS SOLDADOS DE HIELO
18.06 THOR. UN MUNDO OSCURO
20.13 LA ENTREGA INMEDIATA
22.00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO
23.38 LA CARRERA DE LA MUERTE 2
CINECANAL
08.30 INFOMERCIAL
11.10 ¿QUÉ MÁS PODRÍA SUCEDER?
12.50 KARATE KID
15.00 PARAÍSO
16.30 ASHBY
18.15 BAILE CALIENTE
20.30 PELOTAS EN JUEGO
22.00 EL DILEMA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ONCE UPON A TIME
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO
nJUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
nVIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
nSÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
nDOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
nLUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS) HOY AL 10/01 21:00 (Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 10/01 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA (2D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 10/01 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 10/01 22:30 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 10/01 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)
27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL10/01 22:35 (Cast)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
HOY AL10/01 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 10/01 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
JEEPERS CREEPERS 3 (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 10/01 22:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 2D 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 3D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
EL GRAN SHOWMAN ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)