CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Enero 2018

A LAS 19.00 JOSÉ DE EGIPTO

Hoy 21:01 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONT.)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 JOSÉ DE EGIPTO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONT.)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.25 #HASHTAGVIAJEROS

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 OJOS DE VIDEOTAPE

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 AMOR EN GUERRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LUNFARDO ARGENTINO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 DE A DOS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA TOCATA

19.30 ARABESC

20.00 ESTUDIO ABIERTO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

07.16 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?

09.12 MI SEMANA CON MARILYN

11.03 BAILE URBANO

13.19 BIENVENIDO A CASA, ROSCOE JENKINS

15.32 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

17.56 ME LLAMAN RADIO

20.08 ANTES DE PARTIR

22.00 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

TCM

08.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.04 LA NIÑERA

09.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.12 LA NIÑERA

11.38 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

13.31 COYOTE UGLY

15.19 TOOTSIE

17.33 ALGUIEN SABE DEMASIADO

19.34 CORAZÓN DE CABALLERO

22.00 WATERWORLD

TNT

06.00 PAPÁ ES UN ÍDOLO

07.19 EL IMPLACABLE

09.05 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

10.38 INCORREGIBLES

12.09 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

14.25 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

14.27 DINOSAURIO

15.53 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

15.54 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

18.35 AVIONES

20.09 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 GODZILLA

00.21 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

00.22 ESCUADRÓN ANTIGÁNGSTER

SPACE

06.00 SPOILER ALERT

07.08 D-TOX

08.52 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO

11.19 EL GUERRERO ROJO

12.56 ¿QUIÉN SOY?

14.52 LA VENGANZA DEL YETI

16.28 LOS SOLDADOS DE HIELO

18.06 THOR. UN MUNDO OSCURO

20.13 LA ENTREGA INMEDIATA

22.00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO

23.38 LA CARRERA DE LA MUERTE 2

CINECANAL

08.30 INFOMERCIAL

11.10 ¿QUÉ MÁS PODRÍA SUCEDER?

12.50 KARATE KID

15.00 PARAÍSO

16.30 ASHBY

18.15 BAILE CALIENTE

20.30 PELOTAS EN JUEGO

22.00 EL DILEMA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ONCE UPON A TIME

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONCE UPON A TIME

A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO

nJUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

nVIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

nSÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

nDOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

nLUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS) HOY AL 10/01 21:00 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 10/01 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA (2D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 10/01 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 10/01 22:30 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 10/01 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)

27, EL CLUB DE LOS MALDITOS (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL10/01 22:35 (Cast)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

HOY AL10/01 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 10/01 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

JEEPERS CREEPERS 3 (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 10/01 22:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 2D 19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: El viaje de Ferdinand ATP CASTELLANO 3D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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