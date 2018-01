FÚNEBRES | 9 de Enero de 2018

Hoy 22:22 - FALLECIMIENTOS





- Carlos Alberto Villalba

- Juan Carlos Leal (Las Termas)

- Carlos Alberto Arce

- María Luisa Martínez

Sepelios Participaciones

ARCE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Su esposa Elvira, hijos Walter, Ramón, Patricia, Rosa; hna. Emma Angélica, h. pol., nietos y demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 17.30 hs. casa de duelo P. L. Gallo 330, sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AZAR CHAPO, MANUEL DEL JESÚS (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Su primo Daniel López y familia participan su fallecimiento.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Luciana Romero Martinez y Tribunal de Disciplina participan el fallecimiento de su colegiada. Se elevan oraciones en su memoria.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Despido con todo amor a mi querida amiga de la infancia. Abrazo a su hijo, hermanos y demás familiares. Graciela Lucatelli.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Mario Eugenio Ferrero y María Mercedes Arce de Ferrero participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Clara Salvatierra y a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. La comisión directiva y socios del Centro de Recreación y Turismo de Lavalle y Garibaldi participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañera Lucía y acompañan a su esposo y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan al Señor les dé cristiana resignación.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Ángel Lerda y flia, participa con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Llegó la hora de tu descanso después de tanta lucha y sacrificio. Eduardo Sauad y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con oraciones a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Emilia Carrillo de Vittar, su esposo e hijo participan su fallecimiento y acompañan a Mario y familia en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Sus vecinos de calle Absalón Rojas, Flias; Costas, Missio, Cesca, Chazarreta, Cheble y Llugdar, acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Horacio Silvio Alfano, su esposa Nilda Rosa Montenegro e hijo Dr. Horacio Renato Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Marito y Lucrecia y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Su esposo Juan Edgardo, sus hijos Juan José, Rodrigo, Mariano, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARTÍNEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Honorable comision directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y sub comision de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Piedad.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Sus hermanos José, Salim, Sara, Antonio y Loris con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Su hermana Loris Turk, sus sobrinas, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Luis Humberto Astún, Omar Guillermo Astún participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Gabriel Cortés y flia., acompañan a su amigo y hermano querido César Enrique Turk en este momento de dolor. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Gabriel Cortés, acompaña a su fiel amigo del alma Dr. César E. Turk, y pide al Señor reciba a su padre Abraham en el Reino de los Cielos. Ruega oraciones en su memoria.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Hugo H. Rodríguez, María Cecilia Turk y sus hijos Alejandrina, Valentín, Rocío y Hugo participan con profundo pesar su fallecimiento.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Mariano Leiva Cinquegrani, Belén Giuliano y su hijita María Lucía participan con dolor su fallecimiento. Elevan una plegaria por su descanso en paz.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos y su hija Marianela participan su fallecimiento y expresan sus condolencias a su esposa e hijos.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. CPN. Ricardo S. Chaud y flia.; Dra. Graciela Chaud de Pasquali y flia. participan su fallecimiento y ruegan por el progreso de su alma.

VILLALBA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Su esposa Ines Suárez, sus hijos Karina, Daniela, Marcelo, Gustavo, Viviana, Analía, Lucas, hijos políticos José, Claudia, Beto, nietos Lorena, Germán, Máximo, Juan, Rocío, Agustín, Francisco, Emir, Josefina, Nicolás, Guara, Bauti, Benjamín y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE- TEL. 4219787.

Invitación a Misa

ABDALA DE EBERLÉ, VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/10|. Su esposo Roberto Eberlé, sus hijas Vanina, Yasmin, Karime y Halima invitan a la misa de 20.30 en la Catedral Basílica para rogar por el eterno descanso de su alma, a 8 años de su fallecimiento.

ACUÑA, ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/16|. Te recordamos con el mismo amor de siempre. Tus hijos Robín, Marilú, Tita, Pichón, tus nietos, bisnietos, tataranietos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs en la iglesia La Merced al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Con la fe de que sos feliz y estás en paz junto a la mamá, y con la esperanza de que nos volveremos abrazar, te recordamos con alegría, buscando el consuelo en tu ejemplo y amor". Te extrañan tus hijos Romina, Jesús y Lourdes; tus hijos políticos Pablo, Florencia y Guillermo y tus nietos Bautista, Alfonso, Giulleta, Fausto y Alma, celebramos una misa en la Catedral Basílica a las 20.30, al cumplirse un año de tu partida a la Casa del Señor.

CORONEL DE ABRAHAM, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Sus hijos, nietos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que con motivo de cumplir un mes de su partida al reino de los cielos, se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

DÍAZ DE CASTILLO, LUISA DALMIRA - CASTILLO, ERNESTO (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/1/13|. "Han pasado cinco años desde sus partidas a la Casa del Señor y aún siguen en nuestras memorias aquellos momentos tan dolorosos. Que Dios los tenga en su Gloria y descansen en paz". Sus hijos, nietos, hijos políticos, hermanos invitan a la misa para recordarlos hoy a las 20.30 hs. en la Pquia. La Merced.

ESPARZA BORQUEZ, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Hijo, ya 3 meses de tu partida, 3 meses de dolor, solo nos queda el consuelo de saber que descansas en los brazos de Dios. Te amaremos por siempre. Tus padres Mario y Karina, tus hnos. y demás fliares. invitan a la misa en parroquia Santo Cristo a las 20 hs.

GRAMAJO DE MARTÍNEZ MORENO, AMALIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/08|. Su esposo Hugo N. Martínez Moreno, sus hijos Amalia y Juan María Martínez Gramajo con sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse diez años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (Carlitos) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/16|. No comprendo tu muerte, no entiendo porque Dios lo permitió, y me cuesta aceptar que te has ido para siempre. Pero confío en Dios y sé que llegará el día en que te vuelva a ver. Hasta entonces, te extrañaré y nunca te olvidaré. Sus padres Nora y Juan Carlos, hermanas, su compañera Andrea, sobrinos, tíos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo Bº Mosconi, con motivo de cumplirse un año y siete meses de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

HERNÁNDEZ CATÁN, ADRIANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Su madre Ma. Teresa, sus hijas Ma. José y Amelia María; sus hermanos Guillermo, Gustavo y Pedro y demás familiares pedirán a Dios y la Virgen que siempre la acompañen. Se ruega asistir a la misa hoy a las 20 en la iglesia San Francisco.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/17|. En el cielo ya disfrutan de tu bondad y alegría mientras que aquí en la tierra te extrañamos demasiado. Vivirás siempre en nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Belén, su hijo Santiago, cuñadas, suegros invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus padres Francisco y Mary, sus hermanos María, Alejandra, Ely, Panchito, Norma, Nora y Karina, hnos. políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/17|. Sus padres Francisco y Mary, agradecen a directivos y personal de la empresa EDESE SA, al Sindicato de Luz y Fuerza, a los integrantes de los equipos de fútbol de Luz y Fuerza, a su compañero y amigo Teto Medina, a sus compañeros del sector almacenes de EDESE SA, Adrián Fabrini, a su primo Ramón Antonio Agüero y flia. a su compadre Carlos Carabajal y flia, a la señora Nené de Cuadros, hijos y nietos, amigos, familiares y vecinos que nos acompañaron en este momento de dolor e invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

OIENI, ANTONIO (Zapatero) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Viejo querido, esposo querido. Te fuiste dejándonos sumidos en una gran tristeza, nos despedimos de ti, pero vivirás por siempre en nuestros corazones, solo nos queda el consuelo de saber que estás en un gran lugar junto al Señor, allí donde reina el amor y la paz. Con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento, su esposa, hijos, nietos e hijos políticos ofrecerán una misa en su memoria el día 9 de enero en la iglesia San Francisco a las 20 hs.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (Colo) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Ya hace un mes que te fuiste de este mundo, estás con Dios, porque eras un ángel de bondad, solidario que siempre hacías el bien, todavía mis ojos son cataratas de lágrimas, no tengo consuelo, te extraño, pero sé que algún día nos encontraremos. Es que no te moriste, solo que te fuiste primero. Hasta siempre Colo querido. Siempre estarás en el corazón y memoria de tu tío Nani. Invita a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santa Lucía, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

PACHECO, MARIO AMILCAR (Gusi) (q.e.p.d.) Falleció tragicamente el 31/12/17|. Sus padres Ana y Mario, sus hermanos Natalia, Martin y Pablo, Negro, Carlos y Peque, sus cuñados, sobrinos y primos invitan a la misa que realizará al cumplir sus 9 dias en iglesia Sgo. Apostol hoy a las 20.

PACHECO, MARIO AMILCAR (Gusi) (q.e.p.d.) Falleció tragicamente el 31/12/17|. Su hermano Pablo, su cuñada, sus sobrinos Nacho, Juampi y Thiago invitan a la misa al cumplir sus 9 dias hoy a las 20 en iglesia Santiago Apostol.

PACHECO, MARIO AMILCAR (Gusi) (q.e.p.d.) Falleció tragicamente el 31/12/17|. Benditos los puros de corazon porque de ellos es el reino de los cielos. Su hermano Martin, cuñada Vanesa, sobrino Lionel invitan a la misa que se oficiarñá en la iglesia Santiago Apostol con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

PACHECO, MARIO AMILCAR (Gusi) (q.e.p.d.) Falleció tragicamente el 31/12/17|. En la tempestad de la vida no tendré miedo jamas porque se que estas ahi para nosotros como siempre lo has hecho. Martina y León.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

LEAL, JUAN CARLOS (Chiluca) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Sus hermanos: Pedro, Gabriel, Sara, Ramón, Estela, Luis, Gerardo, Moni y Ruso Leal participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio local. Las Termas.

LEAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Su hermano Ramón Leal, sus sobrinos Emilio, Germán y Estefanía Leal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Las Termas de Rio Hondo.

LEAL, JUAN CARLOS (Chiluca) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Gabriel Leal, Marta Ciappino, Romina participan con dolor su falleciminto. Elevan oraciones en su memoria. La Termas.

LEAL, JUAN CARLOS (Chiluca) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Gabriel Leal y sus hijos Yessica, Cristian y nietos Gabriel, Gonzalo, Alvarito, Santino, Genaro, Simón y Máximo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

LEAL, JUAN CARLOS (Chiluca) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Familia Lobo de la Esquiú, amigos, vecinos e hinchas el Club al cuál pertenecía participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

LEAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su cuñada Marta Ciappino y su familia Ciappino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Eleán y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sara Llugdar de Azar y familia, Mari Rosa Llugdar de Eleán, ex alumnas y ex colegas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos José y Gabi y demás familiares en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA DE MURAD, MARIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/18|. La comunidad educativa de la Escuela Piloto Nº1 Maximio S. Victoria participa con profundo dolor la pérdida de una gran docente y ex preceptora del establecimiento. Que el Señor la reciba en su reino y de consuelo a su familia.