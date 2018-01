Martín Sarquiz volvió a acelerar a fondo en las dunas

09/01/2018 -

El santiagueño Mar tín Sarquiz tuvo otra buena faena en las dunas peruanas ayer al cabo de la tercera etapa del Dakar en la categoría nueva de cuatriciclos de 4 x 4, al finalizar su trabajo en la tercera posición, a 30" del escolta, para seguir siendo el segundo en la clasificación general. Sarquiz desde Perú, y al término de la jornada, comentó que está contento con su actuación.

"Fue una jornada dificil porque las dunas están blandas por el tránsito. Me cuido mucho con las comidas y trato de hidratarme bien para no tener problemas. Gracias a Dios me he preparado bien para estar aquí. La idea es seguir en el día a día, y disfrutar de la carrera", comentó el santiagueño que es sensación en su categoría en diálogo con EL LIBERAL.

Por otro lado, en Quad, el vencedor de la etapa fue el chileno, Ignacio Casale con su Yamaha, con un tiempo de 3h.58’ 08’.

Lo escoltó Alexis Hernández a 8’55’ y el argentino Pablo Copetti a 14’52’. La cita sigue hoy con la cuarta etapa desafiante.