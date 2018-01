Amalia Granata no vio el programa de Luciana, pero asegura que fue perverso

09/01/2018 -

A poco de ser madre, la sobrina de Palito Ortega, Luciana Salazar estrenó un reality para contar situaciones de su nueva vida. El envío de Canal 13 recibió muchas críticas, incluso de los famosos, a las que ahora se sumó la de Amalia Granata.

"En realidad no lo vi, pero me enteré por Twitter y por grupos de WhatsApp que me empezó a sonar cuando lo estaban dando. Acá no lo dan", dijo Granata desde Punta del Este en un móvil para Confrontados (Canal 9).

Y continuó explicando: "Las cosas que decían mis amigos son irreproducibles, ojalá que no pierda el teléfono". El hecho de no haberlo visto personalmente no la limitó a dar su opinión: "Fue muy perverso. Creo que lo hicieron con la intención de que todos se rían de Luciana. Ella no se cuidó porque exponerse a eso no había necesidad", dijo. Habrá que esperar la respuesta de Luciana.