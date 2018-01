El escenario salamanquero se llenará de emoción con el espectáculo del heredero de Jacinto Piedra

Fotos FELIZ. Gregorio Gómez Oroná finalmente brindará una actuación en el escenario que lleva el nombre de su padre: Jacinto Piedra.

09/01/2018 -

La 27ª edición del Festival Nacional de La Salamanca presentará en su escenario a Gregorio Gómez Oroná, el heredero de Jacinto Piedra, en un espectáculo que promete emoción.

Ricardo Manuel Gómez Oroná, más conocido como Jacinto Piedra, fue y es un ícono de la música de nuestra tierra, y el escenario salamanquero lleva su nombre. Por ello, recibir a su heredero será uno de los espectáculos más emocionantes de las cinco noches.

Gregorio protagonizará un sentido homenaje a su padre, quien lo motivó a iniciarse en el mundo de la música tradicional.

Durante una entrevista, el cantante expresó: "Estoy muy feliz de poder actuar en un escenario que lleva el nombre de mi padre".

"En Alemania toco otros estilos musicales con mi banda. He llegado a grabar un tema de él, la verdad que un homenaje oficial no he tenido la oportunidad de hacer porque no he podido viajar a Argentina. Ahora que estoy aquí, quiero sacarme esa espinita y hacerle un homenaje a él y a todos los que lo siguen y lo quieren".

Gregorio se presentará en el Festival Nacional de La Salamanca el domingo 4 de febrero, en que mostrará un espectáculo acompañado por Sergio Herrera, un muralista que realizará una obra durante la actuación en la cuarta noche del Club Sarmiento; además, la danza brillará en el show interpretado por Jesús, hijo de Juan Saavedra.