Carlos Tevez: "La sensación de estar de vuelta es maravillosa"

Fotos Carlos Tevez.

Hoy 12:46 -

Carlos Tevez brindó hoy una conferencia de prensa para hacer referencia a su regreso a Boca, luego de haber pasado un año en el fútbol chino.

Consciente de que aun hay resquemores en algunos hinchas de Boca que no le perdonan su inesperada partida a China, "El Apache" aseguró que está en un muy buen momento y feliz de volver a vestir los colores del club que ama.

El futbolista dejó en claro que lo que más anhela es ganar la Copa Libertadores: "Sabemos la responsabilidad de jugarla. Cada año que pasa, cuesta mas, hay que sacarnos el peso de encima y ganarla. Es el sueño de ganar la séptima".

"No me arrepiento de nada. Ya sabía las consecuencias de irme a jugar a China, pero no me arrepiento de nada", respondió ante la consulta de los periodistas. En ese sentido, dijo que "está muy contento" y ahora prefiere sólo disfrutar de los dos años que lo unen con Boca.

Por último, dijo que no le cerró las puertas a la Selección y que sueña con ser convocado: "Sería algo muy lindo para un jugador de mi edad y algo consagratorio".

