Liberó una ardilla herida pero un gato arruinó el momento

Un conmovedor momento en el que se aprecia cómo liberan a una ardilla herida a manos de un hombre estadounidense fue arruinada de repente por un gato. El video fue compartido en YouTube y fue reproducido por más de 125 mil usuarios.

Una familia de Collierville, en estado de Tennesse, recogió una ardilla herida y, después de algunos días de tratamiento, decidió regresar a su habitat.

En el clip se puede ver como el hombre coloca delicadamente sobre el tronco de un árbol a la ardilla, que intenta ascender. Cuando de repente, un gato naranja aparece de la nada y lo atrapa con la boca.

"No teníamos ni idea de que nuestro gato Tom estaba fuera durante el proceso de liberación", comentó la mujer. Asimismo, añade que el felino no mató la ardilla, sino que la dejó cerca de la puerta. El animal murió días después, pero la mujer dice que fue por su enfermedad inicial y no por el ataque del gato.