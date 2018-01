Angelici: "Ya hablé sobre Centurión y nada cambió"

Hoy 20:19 -

El Mundo Boca no descansa y en la más reciente conferencia de prensa, durante la presentación de Carlos Tevez y Emmanuel Mas, los periodistas no dejaron escapar la oportunidad de preguntarle a Daniel Angelici sobre Ricardo Centurión.

“Con respecto al tema de Centurión, ya me expresé y la situación no cambió. No hay más para hablar. Siempre digo que es un buen jugador, que en su momento a Boca le sirvió y que no tengo nada personal”, aseguró el “Tano”.

Asimismo, agregó: “¿Si me llama? No tengo ningún problema. Me junto con él, tomaré un café, una gaseosa o un agua pero hasta ahí”.

Por último, manifestó: “Si en algún momento tengo que cambiar mi opinión pensando en el bien del club, lo voy a hacer. Ahora tengo una opinión y ya la he pensado mucho. Es un buen jugador pero con cuestiones fuera de la institución que a los dirigentes no nos gustaron”.