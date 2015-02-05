CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Enero 2018
A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN.
Por El Liberal
10/01/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 JOSÉ DE EGIPTO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (Cont.)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIOS DE EXP
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA HISTORIA DE DIOS
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 AMOR EN GUERRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 ARABESC
16.00 GIGANTES DEL SUR
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LUNFARDO ARGENTO
19.00 EL PODIO
19.30 DE A DOS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. REGATAS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. REGATAS (R)
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.05 CHIHUAHUA EL FANTASMA
08.43 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE
NAVIDAD
10.26 LA ENTREGA INMEDIATA
12.08 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA
DEL SANTUARIO
13.55 REYES DE LAS OLAS
15.32 NO ME QUITES A MI NOVIO
17.48 NOVIA FUGITIVA
20.06 LA CASA DEL LAGO
22.00 EL SECRETO DE ADALINE
TCM
10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.05 LA NIÑERA
11.31 LA LAGUNA AZUL
13.29 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
15.59 TERRENO SALVAJE
17.49 WATERWORLD
20.17 CALLES DE FUEGO
22.00 ESCAPE A LA VICTORIA
TNT
06.34 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN
08.42 DINOSAURIO
10.05 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
12.45 LOS INDESTRUCTIBLES
14.32 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
16.08 CORAZÓN DE TINTA
18.02 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
18.03 JACK AND JILL
19.46 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
19.48 GODZILLA
22.00 300
00.05 OUIJA
01.38 300
SPACE
07.22 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
09.45 ¿QUIÉN SOY?
11.39 LA VENGANZA DEL YETI
13.19 LOS SOLDADOS DE HIELO
14.56 ENTRE DOS FUEGOS
16.48 EL PROTEGIDO
18.44 IDENTIDAD SUSTITUTA
20.23 STALINGRAD
22.00 LA CARRERA DE LA MUERTE 2
23.56 RESCATE AL LÍMITE
CINECANAL
07.30 INFOMERCIAL
08.00 INFOMERCIAL
08.30 INFOMERCIAL
10.25 ASTRO BOY
12.05 LA ERA DE HIELO 2
13.40 GARFIELD. LA PELÍCULA
15.00 VECINOS INVASORES
16.55 HOP - REBELDE SIN PASCUA
18.35 LA ERA DE HIELO 5
20.05 X-MEN ORÍGENES. WOLVERINE
22.00 IRON MAN 2
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 AMERICA’S GOT TALENT
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
23.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL
PARA AGENDAR:
LA SALAMANCA,
EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO
GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,
VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA
SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,
FLORENCIA PAZ, “POCHI”
CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE PAYADORES, SACHEROS
SANTIAGUEÑOS, KARLOS
ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y
LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO,
NÉSTOR GARNICA, HORACIO
BANEGAS, ORELLANA LUCCA,
LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA
GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,
TRULALÁ CON TYAGO
GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA
TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA,
AVENIDA FOLK Y PABLO
CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS,
LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO
CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO,
DEMI CARABAJAL,
MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS
GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO
ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y
LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU,
RALY BARRIONUEVO, PETECO
CARABAJAL, BANDA XXI,
JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS,
DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA,
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES,
LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO,
MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL,
KALAMA, SANTIAGUEÑOS
DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 21:00 (Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA
(3D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
JUMANJI: EN LA SELVA
(2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY 22:30 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)
27, EL CLUB DE LOS MALDITOS
(2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY 22:35 (Cast)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
HOY 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40
(Cast)
JEEPERS CREEPERS 3 (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY 22:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:10-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR) CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS
LOS DÍAS)
OLÉ: EL VIAJE DE FERDINAND
ATP CASTELLANO 2D
19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: EL VIAJE DE FERDINAND
ATP CASTELLANO 3D
17:30- (TODOS LOS DÍAS)
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA CASTELLANO 2D 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA
DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO
2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
EL GRAN SHOWMAN ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)