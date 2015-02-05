CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Enero 2018

A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN.

10/01/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 JOSÉ DE EGIPTO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (Cont.)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXP

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA HISTORIA DE DIOS


CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 AMOR EN GUERRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 ARABESC

16.00 GIGANTES DEL SUR

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LUNFARDO ARGENTO

19.00 EL PODIO

19.30 DE A DOS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. REGATAS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. REGATAS (R)


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD


PELÍCULAS

CINEMAX

07.05 CHIHUAHUA EL FANTASMA

08.43 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE

NAVIDAD

10.26 LA ENTREGA INMEDIATA

12.08 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA

DEL SANTUARIO

13.55 REYES DE LAS OLAS

15.32 NO ME QUITES A MI NOVIO

17.48 NOVIA FUGITIVA

20.06 LA CASA DEL LAGO

22.00 EL SECRETO DE ADALINE

TCM

10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.05 LA NIÑERA

11.31 LA LAGUNA AZUL

13.29 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

15.59 TERRENO SALVAJE

17.49 WATERWORLD

20.17 CALLES DE FUEGO

22.00 ESCAPE A LA VICTORIA

TNT

06.34 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

08.42 DINOSAURIO

10.05 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

12.45 LOS INDESTRUCTIBLES

14.32 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

16.08 CORAZÓN DE TINTA

18.02 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

18.03 JACK AND JILL

19.46 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

19.48 GODZILLA

22.00 300

00.05 OUIJA

01.38 300

SPACE

07.22 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

09.45 ¿QUIÉN SOY?

11.39 LA VENGANZA DEL YETI

13.19 LOS SOLDADOS DE HIELO

14.56 ENTRE DOS FUEGOS

16.48 EL PROTEGIDO

18.44 IDENTIDAD SUSTITUTA

20.23 STALINGRAD

22.00 LA CARRERA DE LA MUERTE 2

23.56 RESCATE AL LÍMITE

CINECANAL

07.30 INFOMERCIAL

08.00 INFOMERCIAL

08.30 INFOMERCIAL

10.25 ASTRO BOY

12.05 LA ERA DE HIELO 2

13.40 GARFIELD. LA PELÍCULA

15.00 VECINOS INVASORES

16.55 HOP - REBELDE SIN PASCUA

18.35 LA ERA DE HIELO 5

20.05 X-MEN ORÍGENES. WOLVERINE

22.00 IRON MAN 2

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 AMERICA’S GOT TALENT

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

23.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY


A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL

PARA AGENDAR:

LA SALAMANCA,

EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO

GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,

VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,

FLORENCIA PAZ, “POCHI”

CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL

DE PAYADORES, SACHEROS

SANTIAGUEÑOS, KARLOS

ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y

LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO,

NÉSTOR GARNICA, HORACIO

BANEGAS, ORELLANA LUCCA,

LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA

GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,

TRULALÁ CON TYAGO

GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA

TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA,

AVENIDA FOLK Y PABLO

CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS,

LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO

CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO,

DEMI CARABAJAL,

MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS

GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO

ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y

LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU,

RALY BARRIONUEVO, PETECO

CARABAJAL, BANDA XXI,

JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS,

DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA,

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES,

LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO,

MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL,

KALAMA, SANTIAGUEÑOS

DEL RÍO Y LOS KIJANOS.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII

(3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 21:00 (Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA

(3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

JUMANJI: EN LA SELVA

(2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 22:30 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)

27, EL CLUB DE LOS MALDITOS

(2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY 22:35 (Cast)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

HOY 17:45 (Cast) 20:00 (Cast)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40

(Cast)

JEEPERS CREEPERS 3 (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY 22:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:10-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR) CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS

LOS DÍAS)

OLÉ: EL VIAJE DE FERDINAND

ATP CASTELLANO 2D

19:30- 21:40 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: EL VIAJE DE FERDINAND

ATP CASTELLANO 3D

17:30- (TODOS LOS DÍAS)

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA CASTELLANO 2D 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA

DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO

2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

 
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